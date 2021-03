Identifican a fallecidos de haciendas en Altamira

ALTAMIRA.- Como Rosa Angélica de 30 años fue identificada la mujer que fue encontrada sin vida junto a sus dos hijos en un domicilio del fraccionamiento Haciendas 2, la tarde del sábado.

Los menores eran Alexander de 8 años y Mónica de tan solo 5 años de edad.

Las víctimas fueron halladas en la vivienda marcada con el número 330 de la calle Navarra, entre Lisboa y Almería de ese sector de la urbe industrial.

Sus familiares no habían tenido comunicación con ellos desde el pasado martes y fue hasta el sábado que fueron encontrados en estado de descomposición y con heridas en el cuello.

La autoridad competente confirmó que los tres fueron asesinados.

La Policía Investigadora realiza las pesquisas correspondientes para esclarecer ese crimen que conmocionó a los habitantes del sur de Tamaulipas.

De igual manera, dio a conocer que aún no cuentan con sospechosos aunque no se descarta que prefieran no revelar avances debido a la gravedad del caso y a que deben mantener el sigilo respectivo.

A través de redes sociales, los usuarios han manifestado su indignación por lo ocurrido, ante lo cual exigen justicia para la madre y sus dos pequeñitos.

Por Benigno Solís/La Razón