Leonas que atacaron a a un guía de safari fueron sacrificadas

SUDÁFRICA.- El hecho fue informado por la cuenta oficial del Parque Marakele, donde el guía del safari se desempeñaba. Las leonas fueron sacrificadas, y las redes sociales exigen explicaciones.

Así devoraron dos leonas al guía del Safari en Sudáfrica

Malibongwe Mfila, de 27 años de edad, era un experimentado guía, especialista en animales salvajes. Mientras se encontraba haciendo su labor de rutina, decidió parar su coche, en el medio de la reserva. Debía ubicar a las dos leonas, para registrar su ubicación.

A los pocos minutos desde su descenso, las leonas del safari lo sorprendieron y lo atacaron. No pasó mucho tiempo, hasta que lograron reducirlo y comenzaron a alimentarse.

Dos turistas vieron el cuerpo, y avisaron a la policía, pero fue demasiado tarde, el cuerpo de Malibongwe se encontraba sin vida.

“Desafortunadamente, un guía masculino de Marakele fue atacado por 2 leonas. Nuestro más sentido pésame a su familia, colegas y la organización Marakele” fue el comunicado del parque, para explicar la situación.

Las leonas fueron sacrificadas por comerse al guía del safari

Según el mismo comunicado que realizó el Parque Nacional de Marakele, las leonas “fueron abatidas, luego de que se produjera la muerte del guía Malibongwe Mfila”. Aunque no dieron más precisiones al respecto, la noticia se ha viralizado, porque no se explica el motivo por el que las leonas fueron asesinadas.

En la misma cuenta oficial de Twitter del Parque de Sudáfrica, los usuarios han expresado su desacuerdo con las medidas que se tomaron. “La muerte del guía del safari es realmente muy triste. Sin embargo, me entristece que se haya tomado la decisión de matar a las leonas que lo mataron. Es su territorio e hicieron lo que hacen los leones.” Escribió la usuaria ‘Anlagartija’.

