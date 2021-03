Detienen en Veracruz a candidato a diputado por el PRD por violencia familiar

México.- Rogelio Franco Castán, candidato a diputado federal por la vía plurinominal del PRD, consejero nacional del mismo partido y exsecretario de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, fue detenido este sábado 13 de marzo en Tuxpan, Veracruz, por el delito de violencia familiar.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, agentes cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Rogelio Franco Castán derivada de la carpeta de investigación UIPJ-1/DXI/FE2/522/2021 de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas.

Lo anterior tras las denuncias de su exesposa, Guillermina Alvarado González, por violencia en su contra y quien en marzo de 2020, publicó videos en su cuenta de Facebook en los que señaló que fue amenazada de muerte por el exdirigente estatal del PRD para que no lo denunciara.

Rogelio Franco Castán está registrado en la segunda posición de la lista de diputados federales de representación proporcional de la tercera circunscripción del PRD.

Denuncias contra Franco Castán desde 2017

Guillermina Alvarado denunció al político desde 2016, incluso cuando era secretario de gobierno en 2017, en al menos dos ocasiones cuando lo exhibió por golpearla, sin embargo las denuncias no prosperaron.

“Cuando fuiste mi marido, mi esposo ante la sociedad, éramos familia, y tan familia éramos que a pesar de las aberraciones que tú cometías conmigo, yo tenía que -por amenazas tuyas y por ver a mis hijas cómo lloraban porque tú siempre las has chantajeado- quitar esas denuncias del sufrimiento que yo pasaba a tu lado”.

Guillermina Alvarado

La mujer explicó que no podía acercarse a ninguna instancia a denunciar porque él era secretario de gobierno y el entonces fiscal, Jorge Winckler, “era tu muy amigo”. Luego de la detención, de ser vinculado a proceso por violencia familiar, Franco Castán no podría ser elegido como diputado plurinominal.

Guillermina Alvarado teme por su vida

Por su parte, tras las denuncias en contra de su exesposo, Guillermina Alvarado acusó que no sólo ha tenido que enfrentar a su agresor, sino a un partido entero que lo defiende.

A través de su cuenta de Facebook, dijo que el PRD ha impulsado una campaña en su contra y por ello, teme por su vida. Explicó que la denuncia formal la realizó el 5 de marzo de 2020 por el delito de violencia intrafamiliar, que la orden de aprehensión sucede un año después y también que tras la denuncia, Rogelio continúo con las agresiones.

“Hoy denostan mi dignidad, mi valor y mi integridad como mujer que ha sido violentada, masacrada y exhibida en medios de comunicación aplicando escarnio público, y eso lo hace el Partido de la Revolución Democrática quienes tenían de conocimiento mi situación de víctima de violencia. Después de ver el posicionamiento, me quedó claro que no me enfrento a mi agresor, me estoy enfrentando al PRD”.

Guillermina Alvarado

Hijas y PRD defienden a Rogelio Franco Castán

A través de un video, las hijas de Rogelio Franco respaldaron a su papá y exigieron a su mamá “dejarlas en paz”; aseguró que su mamá nunca se ocupó de ellas.

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, también defendió al político y acusó que hay “motivos evidentemente políticos” porque la detención fue ilegal y las acusaciones en su contra son falsas porque se basan en una denuncia que nunca fue comprobada.

De manera ilegal y por motivos políticos detienen en Veracruz al dirigente Rogelio Franco: @Jesus_ZambranoG

“Eso sí a un violador probado con denuncias, que se han estado reiterando en los medios de comunicación y ante Ministerio Público, como es el caso de Félix Salgado, en Guerrero, lo acaban de ungir como flamante candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero y anda ya en campaña”.

Jesús Zambrano Grijalva

También cuestionó que esta detención se realice dos días después de que el partido de Morena presentó ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, una queja en contra de la candidatura de Rogelio Franco, por su candidatura a la diputación federal de representación proporcional del PRD.

