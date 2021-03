Paola Durante revela acoso recibido por Paco Stanley y Mario Bezares

MÉXICO.- La modelo Paola Durante reveló que fue víctima de acoso por parte de Paco Stanley y Mario Bezares durante el tiempo que trabajó con ellos.

En entrevista con Yordi Rosado reveló que comenzó a trabajar con Paco Stanley cuando era muy joven, en el programa de Una tras otra.

Durante narró que como a los tres meses de iniciado el show Stanley comenzó a “tirarle la onda” con invitaciones a tomar un té.

“Obviamente no fui, me dio miedo. Yo tenía 24 y ¿él tenía como cuántos, 60?”, dijo.

La también bailarina señaló que en una ocasión Paco Stanley la confrontó para saber si saldría con él a tomar algo y que cuando ella le refirió que tenía una hija él le respondió “Si no vas a tomar algo conmigo, vas a ver”.

Pese a la advertencia Paola no salió con él, lo que provocó que el conductor dejara de hablarle.

Pero cuando se enteró que ella andaba con uno de sus sobrinos la besó de forma inesperada.

“Me asusté y me fui corriendo”, confesó.

Durante afirmó que la insistencia de Stanley terminó cuando otra de las edecanes del programa aceptó salir con él.

“Ya nunca más me molestó ni me dijo nada ni me corrió, al contrario”, agregó.

A propósito del episodio con Paco Stanley, la modelo recordó que Mario Bezares la violentaba al asomarse siempre para ver su ropa interior.

“Se asomaba y me veía los calzones, Mario; todo el tiempo estaba así (asomándose)”, recordó.

Pese a la actitud de Bezares la bailarina afirma que nunca lo odió, pero que su mayor disgusto era cuando se burlaba de ella por usar brackets.

Paola Durante aseguró que para ella Paco Stanley fue un buen ser humano al que admiró por ayudar siempre a las personas vulnerables y tras enterarse de que confesó a otra edecán que contaría con todo su apoyo por ser mamá soltera.

“A pesar de que él me tiró la onda y no estuvo bien, sí lo veía como un ¡wow!”, señaló.

