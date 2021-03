Piden seguridad habitantes de fraccionamientos y justicia por el triple crimen

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Justicia ante el triple crimen y seguridad para todos, claman de manera unánime habitantes de 5 fraccionamientos de Altamira entre ellos Haciendas 1, Prados, Colinas y Haciendas ll, donde se cometió el triple asesinato y quienes reclaman que hay muchas viviendas solas.

Conmocionados, indignados y con miedo se encuentran los vecinos de estos fraccionamientos sobre todo las mujeres que habitan en este sector muchas de ellas que habitan solas con sus hijos.

Hoy lunes desde las 10 de la mañana, docenas de vecinos se juntaron en área común y firmaron un escrito pidiendo seguridad y justicia.

“No hay seguridad, se necesita que, entre la Policía, la Guardia Nacional, porque hay muchas mujeres y niños” señaló María Guadalupe Cárdenas Vázquez habitante de Haciendas ll.

Demandan que la Policía Estatal instale un módulo de seguridad además de que las autoridades actúen ante lo gran cantidad de casas solas.

“Nadie hace nada, me voy con la bendición de Dios cuando tengo que salir con mis hijos, tenemos temor y no es justo que las autoridades que vienen de una mujer no hagan nada por nosotras” refirió. Christian Cerda

Mientras que María Anaya indicó que habitan con miedo en estos fraccionamientos.

“Hay muchas casas abandonadas y se han convertido en nidos de delincuentes (…) necesitamos ayuda por parte de las autoridades y pedimos que esclarezcan los hechos ocurridos.

Por su parte el señor Fernando Hernández dijo que es necesario que se actúe para que estos hechos jamás vuelvan a suceder.

“También debemos de apoyarnos entre todos los vecinos” dijo.

Fueron mas de 150 firmas las que se recabaron y que se harán llegar a las autoridades municipales y a la Policía Estatal.

El reclamo unánime es que se brinde seguridad con recorridos de vigilancia, alumbrado público y que las autoridades correspondientes como Infonavit hagan algo ante las docenas de viviendas vacías, vandalizadas, invadidas y otras ocupadas por vándalos que son una amenaza para quienes habitan en esos fraccionamientos de interés social.

El fraccionamiento Haciendas ll tiene apenas 12 años de haberse edificado y sus habitantes tienen temor, un temor justificado tras el triple asesinato cometido en una de esas viviendas.

POR Silvia Mejía Elías / La Razón