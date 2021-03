Denunciará Madero quema de auto tanque

MADERO.- El ayuntamiento de Madero, denunciará ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas el incendio de un autotanque perteneciente a la Dirección de Protección Civil.

Los hechos se registraron durante el fin de semana enfrente de las instalaciones de bomberos, localizadas entre las calles Pedro J. Méndez y Benito Juárez de la zona centro.

“Es un autotanque diésel, por ahí estaba en reparación por una fuga de inyección, estaba afuera de las instalaciones porque no había donde guardarlo, pero en la madrugada del pasado sábado se reportó que se estaba incendiado, desconocemos las causas y quién lo hizo, haremos investigaciones y la denuncia penal; resultó muy dañada la cabina pero el motor está intacto”, dijo el comandante de la corporación, Ignacio Cedillo.

Autoridades municipales, se encuentran a la espera de que la Policía Investigadora realice un peritaje e iniciar las investigaciones para dar con los responsables del incendio.

“No tenía ni batería, ni combustible, el tanque no está físicamente puesto, no hay ningún riesgo de que pudiera ser por una falla mecánica. No sabemos a cuánto ascienden los daños, los parabrisas, cristales, el medallón trasero, los asientos se consumieron totalmente”.

Por Oscar Figueroa

La Razón