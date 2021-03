Un año del cierre de Playa Miramar

SUR.- Hace un año, Playa Miramar fue cerrada por el inicio de la pandemia de la Covid-19, el objetivo era evitar contagios masivos.

El denominado máximo paseo turístico de Tamaulipas, estuvo sin visitantes durante siete meses y los más afectados fueron los prestadores de servicios y comerciantes, quienes no han podido recuperarse pese a la reapertura desde octubre del 2020.

“Yo me dirigía a la playa con todo mi carrito lleno, lo acababa de surtir porque había mucha gente, pero me detuvieron los policías en la entrada, me dijeron que ya no podía entrar, que Miramar estaba cerrada”, declaró Alejandro Santos del Ángel, ambulante desde hace 10 años de Playa.

En aquel entonces, el ayuntamiento de Madero informó que al ser Playa Miramar el segundo destino turístico más visitado, “se ha tomado la decisión de cerrar este centro de recreación familiar como medida preventiva de salud pública”.

En temporada de vacaciones, son más de mil vendedores ambulantes los que dependen de Playa Miramar, aunado a los palaperos y prestadores de servicios, quienes esperan que en la próxima Semana Santa tengan un repunte en sus ventas.





Por Oscar Figueroa

La Razón