Alertan por tornados severos, acechan al menos a cuatro estados de EU

ESTADOS UNIDOS.- Una serie de tornados amenaza a cuatro estados de Estados Unidos en los próximos dos días, informó el Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional.

“Se espera que esta tarde comience un ola de tornados significativos en partes de Luisiana (sureste) y Arkansas (sureste), y luego se extienda hacia el este y alcance su punto máximo esta tarde hasta esta noche en Mississippi (sureste) y Alabama (sureste)”, dice la advertencia meteorológica.

El aviso de “alto riesgo” incluye la posibilidad de tornados intensos, granizo grande y ráfagas de viento dañinas.

El 18 de marzo se espera que continúe el clima severo en los estados de Virginia (este), Kentucky (este), Florida (sureste) y Tennessee (este), agrega el texto.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el “alto riesgo” por primera vez desde 2012, según informes de los medios.

CON INFORMACIÓN DE SPUTNIK

A PDS Tornado Watch has been issued for parts of MS and AL. These types of watches indicate a Particularly Dangerous Situation in the region with numerous tornadoes expected with a few intense tornadoes likely. https://t.co/X8cAZoC1j8 pic.twitter.com/GntY9IJy3n

Heads up: With the threat of #tornadoes into overnight hours for parts of the Mid-South, pls stay alert:

— See https://t.co/83F2guq6DU for latest watches/warnings

— Find your @NWS office: https://t.co/s3fEtw5hE6

— Keep your weather radio ON

— Stay tuned to local TV, radio pic.twitter.com/cSHeqgd1y0

— NOAA (@NOAA) March 17, 2021