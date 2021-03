Anuncia Julio César Chávez su retiro definitivo de los cuadriláteros

México.- Julio César Chávez anunció su retiro definitivo de los cuadriláteros. La última pelea que el legendario boxeador sostendrá será ante el hijo del Macho Camacho el próximo 19 de junio, en el Estadio Jalisco.

Tal como afirmó Julio César Chávez, su intención era retirarse de manera definitiva después de las peleas de exhibición que sostuvo ante el Travieso Arce; sin embargo, salió la oportunidad de enfrentar al hijo del Macho Camacho.

En un primer momento, el “Gran Campeón Mexicano” descartó la idea debido a que Camacho Jr. es mucho más joven que él; sin embargo, cambio de decisión cuando se enteró que la función sería un homenaje al fallecido pugilista puertorriqueño.

“Cuando me propusieron la exhibición con Camacho Jr., dije que no porque estaba muy joven para mí. Pero cuando me dijeron que era homenaje al Macho Camacho, acepté. Peleé contra cinco puertorriqueños y el más hablador fue Camacho, pero nunca se metió con mi familia, nunca me ofendió. Fuimos grandes amigos”

Julio César Chávez

Julio César Chávez recuerda la pelea ante el Macho Camacho

Asimismo, Julio César Chávez, de 58 años, recordó con agrado la pelea que sostuvo contra el Macho Camacho el 12 de septiembre de 1992, misma que ganó y que significó una de sus grandes hazañas en el boxeo.

“Esa pelea dicen que paralizó todo México. Me trae recuerdos muy bonitos, porque fue la pelea que me encumbró, fue una locura”

Julio César Chávez

Por último, el legendario boxeador mexicano reveló que la función se llamará “Dinastía Chávez”, ya que, al ser su última pelea, quiere que sus hijos Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez lo acompañen.

Es por ello que Julio César Chávez Jr. enfrentará a un boxeador por designar y Omar Chávez le hará los honores a Ramón “Inocente” Álvarez.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS