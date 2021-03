Hombre despierta de coma y cancela su propio funeral

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que los médicos le dieron 1% de probabilidades de sobrevivir tras haber entrado a un coma de 7 semanas inducido por la Covid-19, un hombre de Kansas City desafió los pronósticos al aferrarse a la vida.

La familia de David Williams, de 58 años, se estaba preparando para lo peor luego del devastador pronóstico. Su esposa, Staci, ya había planeado el funeral, pues sabía que en cualquier momento podían hablarle con las terribles noticias.

Pero el día en el que Staci planeaba desconectar el respirador de David, su esposo despertó, sorprendiendo a los doctores y a sus seres queridos, quienes ya se habían resignado a tener que dejarlo ir.

“El día después de Thanksgiving planeamos apagar el ventilador y ellos no pensaban que él iba a sobrevivir mucho tiempo, y el día después de Thanksgiving, cuando llegamos, él abrió los ojos”, dijo Staci.

De acuerdo con el Dr. Scott Kujath, un amigo de la familia, poco después recibió un mensaje avisando que el funeral estaba cancelado. “El arte de la medicina es fabuloso, y cuando Dios tiene un plan diferente al nuestro él puede hacer milagros aún”.

Ahora, David ya no tiene que estar conectado al respirador, terminó su tratamiento de diálisis y sus riñones se están recuperando. “Sólo lo veo como una oportunidad para regresar y terminar la historia de mi vida”, dijo el hombre.

“Tenían mi funeral planeado, pero afortunadamente era muy temprano”, dijo David, añadiendo que su funeral es el primero que han tenido que cancelar en su iglesia. “Hay esperanza, no tenemos todas las respuestas a esta enfermedad aún y estamos obteniendo sorpresas cada día”.

Mientras que Staci ve esta historia como prueba de que no debemos rendirnos. “Esa fuerza que simplemente no puedes entender estaba ahí”, dijo la mujer. “Y esa es la historia que la gente necesita, es esa esperanza y ese amor”.

“Es un milagro y estoy agradecido de recibirlo”, dijo David.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS YA

