Se cayeron WhatsApp e Instagram en todo el mundo

MUNDO.- La mañana de este viernes se registró la caída de las redes sociales Instagram y WhatsApp.

de acuerdo con el sitio DownDetector, hay múltiples reportes en todo el mundo, incluyendo en México.

Los memes no podían faltar

Usuarios de redes sociales respondieron rápidamente a la caída de WhatsApp e Instagram y han respondido a través de memes.

People using Instagram & WhatsApp coming on Twitter to check whether the app is down be like: #instagramdown pic.twitter.com/VYgl13mVWd

— ठाकुर विशु सिंह ???????? (@vishu_rajputana) March 19, 2021