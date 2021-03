Miami Beach impone estado de emergencia y toque de queda

ESTADOS UNIDOS.- La ciudad de Miami Beach declaró estado de emergencia y toque de queda, informó el alcalde Dan Gelber durante una conferencia de prensa el sábado.

A las 8:00 p.m. se establecerá un toque de queda para el distrito de entretenimiento de la ciudad y se cerrarán algunas vías, indicó Gelber.

Gelber también dijo que las medidas estarán vigentes durante las próximas 72 horas.

«No queremos esperar a que suceda algo más terrible», afirmó el alcalde. «Tratamos de hacer algo ahora para evitar que eso suceda».

La ciudad llevará a cabo una reunión especial de emergencia el domingo por la tarde, señaló Gelber.

The City of Miami Beach declares a State of Emergency. Safety measures include an 8 p.m. curfew in the city’s High Imapct Zone along with closures of the causeways beginning tonight.

Read more: https://t.co/2aleyVaON4 pic.twitter.com/cdFRYAy6mg

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) March 20, 2021