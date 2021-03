Cierran la frontera Mexico y Guatemala para frenar movilidad

CHIAPAS.- Este fin de semana se cerró la frontera entre México y Guatemala para las actividades no esenciales como ordenó la Secretaría de Relaciones Exteriores durante los próximos 30 días.

Este sábado se realizó el despliegue de un centenar de agentes del Instituto Nacional de Migración que permanecerán en los límites del Río Suchiate en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

“Venimos por unos pañales, por leche del niño, por economizar unos centavos y mire ahorita no nos quieren dejar pasar”, Zulma González, habitante de Guatemala.

“Creo que lo importante es seguir haciendo conciencia de que debemos de seguirnos cuidando y todos deben de protegerse, porque hay gente que anda sin mascarilla o ya no utiliza gel, ya no utiliza alcohol, se acerca demasiado a los demás, entonces ya no guardan el distanciamiento”, Enmy Martínez, habitante de Guatemala.

Este sábado, algunos comerciantes aumentaron la compra de productos de Chiapas para evitar afectaciones por el cierre de fronteras.

“La verdad que mucha gente está haciendo pedido porque sube el producto guatemalteco por la misma situación que se da aquí, ¿Qué porcentaje más está usted comprando para llevar? Pues ahorita tal vez un 50 por ciento más”, Lucía González, comerciante de Guatemala.

“Ahorita solo llevamos el papel, llevamos concentrado y huevos nada más, lo básico para la cocina”, Ninet de León, habitante de Guatemala.

Además de la vigilancia de los agentes de Migración, la Guardia Nacional, Ejército y policías municipales realizan recorridos a lo largo de dos kilómetros del bordo del río Suchiate donde hay operaciones comerciales.

“Hacemos recorridos preventivos, recorridos preventivos para ver sino, que alguien no cometa ningún delito ilícito, estamos para prevenir”, José Alfredo Torres, Policía Municipal de Ciudad Hidalgo.

El Instituto Nacional de Migración confirmó que la restricción del tránsito terrestre obedece a la contención de la pandemia y tiene como propósito frenar la migración infantil, una modalidad de tráfico de personas que ha ido en aumento en los últimos meses.

