Botín familiar

Pobre Tamaulipas y sus habitantes, pues sus ciudades han sido un botín de familias que se heredan el poder de generación en generación.

No importan los colores, ni situaciones, sólo el dinero y los intereses que están en juego, el poder no tiene precio, no tiene tienen ética, solamente el color del dinero y si es verde que mejor.

Las historias se vienen en cascada desde diversas ciudades se reportan las mismas historias, donde los caciques se apoderan de las principales posiciones y se dividen la ciudad de acuerdo a sus intereses.

En Tamaulipas sufrimos cacicazgos como el del ex dirigente del STPRM, JOAQUÍN HERNÁNDEZ GALICIA, hasta que cometió el error de amenazar al ex presidente CARLOS SALINAS DE GORTARI.

Sin embargo, es fecha de que todavía su herencia participa en cada elección en Madero, donde sus hijos JUAN y JOAQUÍN han sido alcaldes y hoy el último de los mencionados va en busca de la diputación federal postulado por el PAN.

En Altamira, no podemos olvidar el pernicioso cacicazgo de JUAN GENARO DE LA PORTILLA NARVÁEZ, quien fue alcalde en varias oportunidades por el PRI, heredando su cargo a su entonces esposa ROMANA FLORES, pero al divorciarse todo se vino abajo y ese poder le fue arrebatado por JUVENAL HERNÁNDEZ LLANOS.

JUVENAL fue alcalde y hoy su esposa ALMA LAURA AMPARÁN, es la actual jefa edilicia, pero está a punto de pedir licencia para ser la candidata del PAN a una de las diputaciones locales y seguramente ganará la elección.

Altamira no crece, no deja de ser un municipio que no se desarrolla de acuerdo

a las oportunidades y recursos que tienen. Todo por los intereses de los caciques que controlan el voto a su antojo.

Los cacicazgos se encontraban bien apoderados de las estructuras del PRI y ahora del PAN, pero ahora es la franquicia de Morena la que decidió entrarle a los mismos vicios que tanto criticaba.

La situación se vive en Nuevo Laredo, donde primero favorecieron con una plurinominal a CARMENLILIA CANTUROSAS VILLARREAL y ahora se supone que será su candidata a la alcaldía de esta ciudad.

Los CANTUROSAS dominan el municipio, primero su hermano CARLOS con el PAN y ahora CARMEN LILIA con Morena.

Sin embargo, la historia que provoca histeria es la de Reynosa, donde Morena hace lo que tanto criticaba y pisotea a los aspirantes a la alcaldía.

La alcaldesa panista MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ decidió comprar o negociar la candidatura a la alcaldía de Morena para su hijo CARLOS PEÑA ORTÍZ, quien fue presentado el fin de semana por el líder nacional, MARIO DELGADO como su precandidato a la alcaldía.

MAKI ORTÍZ domina el espectro de Reynosa desde hace años, pues ha sido diputada federal, Senadora y alcaldesa durante los últimos cinco años, ahora se prepara para heredarle el cargo a su hijo CARLOS con la franquicia más cara que es la de Morena que encabeza las preferencias a nivel nacional de acuerdo a las últimas encuestas.

Morena es un partido muy fuerte, que puede dar la pelea en Reynosa y Nuevo Laredo con cualquiera de sus precandidatos, con el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Ahora la pregunta es si el diputado local RIGO RAMOS, el legislador federal ARMANDO ZERTUCHE y el abogado MARCELO OLAN, bajarán el rostro, no impugnarán y perdonarán la afrenta que sufrieron por la alcaldesa de Reynosa. Pobre Tamaulipas ante los caciques millonarios.

OLÁN hasta lo tiene denunciado por enriquecimiento ilícito. No es fácil de planchar la operación MAKI que defiende un botín familiar

Bueno, por hoy es todo.

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ