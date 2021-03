Depende el lado del cristal

LO CLARO. En la cotidianeidad de la vida, asuntos tan imperceptibles nos rodean y éstos son capaces de transformar vidas, aplicando talento y empeño.

Quizá también es necesario la visión de los jóvenes que hoy más que nunca imponen los cambios necesarios para hacer la vida aprovechable y sostenible.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas emprende una singular campaña en coordinación con organismos de la sociedad civil, para la colecta de taparoscas de plástico, de las botellas de bebidas que ya vacías, enviamos a la basura.

“Tapas con causa” le han llamado a este proyecto que en 2021 pretende continuar impulsando el beneficio que arrojará esta colecta, donde se atiende con lo recaudado, recursos económicos para apoyar a pacientes con cáncer de escasos ingresos.

386 pacientitos han sido beneficiados con tratamientos de quimio para niños, a mujeres con cáncer de mama; a adultos con cáncer de pulmón entre otros.

Una noble acción que emprenden jóvenes universitarios con sociedad civil e involucrando a los párvulos de escuelas elementales que con tales acciones se logran tantos beneficios, como preservar el medio ambiente y ayudar.

LO CLAROSCURO. La ‘Cosa Oficial’ o por su término del lenguaje derivado del latín, “República”, es la forma de gobierno que nos representa a muchos países del mundo y obvio, a nuestro México querido.

No es un modelo nuevo, pues existe en el orbe desde hace 2 mil 521 años, tomando como ejemplo el estado Romano.

Su base es que somos regidos por la ley. No por hombres ni por sus designios. Somos pues, una democracia basada en leyes, no en la representación de los hombres.

Esta representatividad tuvo a bien determinar que la separación de poderes –a pesar de contar con un Jefe de Estado- lograba emancipar y dar autonomía a cada ente. A saber, ejecutivo (presidente); legislativo y judicial. En contraste con los demás poderes absolutistas donde la monarquía –por ejemplo- centra su liderazgo en una sola persona que obtiene para sí, el poder desde la divinidad y cambia leyes y disposiciones a su voluntad.

Hasta aquí la historia.

Bien es cierto que el provenir de partidos políticos que encumbran al gobernante en México y que desde 1977, a formulación de Jesús Reyes Heroles al presidente López Portillo le endilgaban la presencia de todas las fuerzas políticas constituidas en partidos dentro de la cámara de representantes. Pero buscando siempre contar con la amada mayoría.

Y partiendo de esa premisa, el jefe del ejecutivo –estatal, municipal y el mismo federal- establecen una especie de monarquía de facto al controlar por si mismos o por terceros el dominio de la cámara de 500 diputados y 128 senadores, congresos locales y cabildos. Sin embargo, también se entendería que los cambios

de gobiernos traen consigo enroques y cambios en el tercer poder –el judicial- que permanece desde siempre un poco más fuera de los vaivenes políticos. Un poco. Y si bien es muy cierto que la administración y procuración de justicia en todos sus ámbitos en México, le han quedado a deber muchísimo a su pueblo que no los eligió (solo por mencionar; fuentes consultadas como El Economista o México Evalúa señalan que, en el país, persiste el 92.4% de impunidad. Lo que significa que de cada cien delitos que se cometen y se comprueban, apenas 7 alcanzan sentencia). Así las cosas en la justicia.

La razón de traerlos a colación, es la llamada separación de poderes. Donde la autonomía de las instituciones debe prevalecer para que exista también el anhelado Estado de Derecho.

Que no es otra cosa que la garantía que tenemos cada ciudadano de vivir en orden y al amparo de las leyes.

Un juez determinó improcedente y a favor de los mexicanos una reforma de energías planteada por el representante del poder ejecutivo. El presidente Andrés Manuel.

En Texas, el Juez federal Drew Tipton sentenció y bloqueó una moratoria impuesta por el Presidente Biden respecto a su política migratoria. Cosa cotidiana en los EE.UU.

Y ¿qué cree? Tipton no tiene miedo ni se esconde por represalias a que Biden cambie la Constitución o encarcele al juez por corrupto.

El juez uruguayo Eduardo Couture señalaba en su propio habeas corpus “El juez es el centinela de nuestra libertad. Cuando todo se ha perdido, cuando todos nuestros derechos han sido conculcados, siempre queda la libertad mantenida por el juez. Pero el día que el Juez tenga miedo, sea pusilánime, dependa de los gobiernos, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo…”.

Es muy sano que el mismo mandatario cuestione y se ponga en el ojo público el actuar de cada funcionario que sirve a este país. Pues nos permite formularnos criterios sobre sus desempeños. Para eso les pagamos.

Pero es peligroso también que sólo un poder sea impoluto y absoluto sobre los otros dos…

COLOFÓN: Cambiar la Constitución, no sería el paso más indicado. No necesariamente lo legal, es siempre lo correcto. En algún tiempo hace muchos años, la esclavitud era legal. Tampoco contra el matrimonio hay derecho de amparo… se tenía que decir y se dijo.

POR ALEJANDRO DE ANDA