Llora Zlatan Ibrahimovic en su regreso a la selección de Suecia

México.- Zlatan Ibrahimovic lloró en su primera conferencia de prensa con la Selección de Suecia después de casi cinco años de ausencia.

Al ser cuestionado sobre lo que representaba para él y su familia volver a la Selección de Suecia luego de que decidiera retirarse de la misma tras la Europa 2016, Zlatan Ibrahimovic lloró al revelar cómo fue que reaccionaron sus hijos.

“Tengo dos pequeños en casa pateando la pelota, mi esposa me pide que les diga que paren pero yo digo que no, que podemos comprar cosas nuevas si se rompen. ¿Cómo tomaron mi regreso a Suecia? Tenía a Vincent aquí, que estaba realmente llorando cuando me fui. Lloró cuando lo dejé. Los extraño, están felices por mí y ahora están bien”

“Si me lo preguntan, soy el mejor del mundo”: Zlatan Ibrahimovic

Pese a que todos los reflectores están centrados en su futuro, Zlatan Ibrahimovic, estrella del AC Milan, dejó en claro que no está ahí para hacer su propio show, sino que se siente una pieza más de la Selección de Suecia.

Sin embargo, y fiel a su estilo, Zlatan aseguró en la conferencia de prensa que, si tenía que escoger al mejor jugador del mundo, se elegiría a sí mismo. Cabe señalar que el jugador del Milan ha sostenido varias polémicas con Janne Andersson, seleccionador nacional, en años recientes.

“No soy más que una pieza de un puzzle en el medio de otras muchas piezas. Pero si me lo preguntas… ¡Soy el mejor del mundo!”

