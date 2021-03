MORENA aún no designa candidatos oficiales

ALTAMIRA.- Las listas que se han filtrado de posibles candidatos de MORENA a cargos populares no son oficiales y solo son especulaciones.

Luis Abraham Cruz Robles aspirante a la alcaldía por MORENA en Altamira, señaló que el pasado fin de semana se filtró una supuesta lista de nombres de candidatos la cual reiteró no está avalada.

“Aún no tenemos la definición oficial por parte del Comité Ejecutivo Nacional que determine a través de la Comisión Nacional de Elecciones los favorecidos de los procesos internos que tenemos y estamos a la espera” dijo.

El ex regidor de MORENA señaló que la fecha límite para que el partido de a conocer los candidatos es el 27 de marzo que es el próximo sábado y al parecer se van a esperar hasta el último para dar a conocer estos nombres.

““Creo que es importante que los simpatizantes del partido no difundan información que no es oficial (…)no aceptamos ese tipo de acciones de difundir información que no es verídica”, puntualizó quien hizo un llamado a esperar a todos los aspirantes.

Por Silvia Mejía Elías / La Razón