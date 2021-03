Un año sin mexicanos ‘quiebra’ al sur de Texas

MATAMOROS, TAMAULIPAS.- Lo que en otras épocas fue un boyante sector comercial, hoy apenas sobrevive.

En el primer minuto del pasado 21 de marzo del 2020 los fronterizos y turistas mexicanos con visa láser ya no pudieron ingresar a los Estados Unidos ante el cierre parcial de la frontera por vía terrestre para actividades no esenciales, desde entonces a la fecha ha pasado y a un año y el Valle de Texas hoy sufre una de sus peores crisis.

Los comercios esperaban que esta medida implementada para reducir los riesgos de contagio de Covid-19 se levantará al cumplir el mes, tiempo que además coincidió con el inicio de las jornadas de cierre ordenado por el gobierno texano.Sin embargo han pasado 12 meses y la restricción ya se extendió un mes más hasta el 21 de abril del 2021, mientras los comerciantes ven cerrar una tras otra las cortinas de sus negocios que dependían en algunos casos hasta de un 90 por viento del cliente fronterizo.

Las cifras no son nada alentadoras pues según datos que se obtienen de las cámaras de comercio en esas ciudades hay aún riesgo de cierres en locales que ocupan las plazas Mall que ponen en predicamento a quienes las administran pues si sigue ocurriendo pudieran cerrar definitivamente.

CENTRO DESOLADO

Aunque Mc Allen es la ciudad más afectada por este cierre parcial de la frontera para el turismo por vía terrestre, hay zonas en otras ciudades que tienen un grave impacto, ejemplo de ello el centro de Brownsville.

Francisco Galván Garza, representante del Gobierno de Tamaulipas en Texas explica que la situación del centro de Brownsville que contempla las calles principales aledañas al Puente Nuevo Internacional fue agravándose conforme pasaban los meses.

De 27 negocios que se habían cerrado en los primeros meses para junio del 2020 ya habían sumado 46 y al cumplirse el año del cierre son 85 los establecimientos que ya “bajaron las cortinas”.

“Aquí la situación es que estos comercios dependían casi al 100 por ciento de los clientes mexicanos que cruzaban incluso caminando para adquirir sus mercancías y por ahora no están pasando lo que está provocando estos cierres”, señaló. Según los datos que se tienen hay otros negocios que están a punto de quebrar pues han pasado los meses y su clientela no llega, a pesar de que se han implementado algunas estrategias entre la comunidad fronteriza.

MC ALLEN EXTRAÑA A LOS REGIOS

Son 365 días que por la frontera entre Tamaulipas y Texas no se ven las placas de Nuevo León o por lo menos no en las cantidades que cruzaban antes de la pandemia de Covid-19. Esto lo ha resentido el comercio de McAllen que es el destino más cercano de Monterrey.

Sobre todo en las vacaciones decembrinas y de Semana Santa los turistas acudían a estos destinos para realizar sus compras y aprovechar además para acudir a la Isla del Padre donde un número importante de residentes regios tienen departamentos o gustan de los hoteles para disfrutar de la costa. Galván Garza recordó que a finales de año se habló de la posibilidad del cierre de la plaza Mall lo que sigue latente aunque los negocios están haciendo todo lo posible

para que esto no suceda.

Explicó que la apertura económica al 100 por ciento ordenada por el gobernador de Texas, Greg Abbott podría mejorar un poco la condición de los comercios aunque solo sería temporal si no se abren las fronteras.Y es que además de la falta de clientes se enfrentan a los altos costos de las rentas en estos lugares.

LA COMIDA NO ES NEGOCIO

La industria restaurantera en el Valle del Sur de Texas fue uno de los sectores que no dejó de trabajar, aunque si tuvo serias restricciones, primero únicamente se permitió el Drive Thru y la entrega a domicilio.

Más tarde en una primera apertura económica por el mes de junio se les dio la autorización de abrir pero sólo recibieron clientes en un 25 por ciento de su capacidad lo que algunos ni siquiera contemplaron ante los costos de operación.

Al cumplirse el año del cierre de las fronteras el dato que tiene el representante del Gobierno de Texas es que el 65 por ciento de los restaurantes que operaban en el Valle antes de la pandemia ya cerraron sus puertas.

POR ROSY PEREDA RANGEL