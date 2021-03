Reportan seis muertes por Covid-19 en Victoria y 50 contagios

TAMAULIPAS.- Este miércoles Ciudad Victoria concentró 50 casos nuevos de COVID-19 de los 109 registrados en el estado, lamentablemente reporta 6 defunciones, esto del total de las 17 notificadas en las últimas 24 horas, convirtiéndose en el municipio con el mayor número de contagios nuevos además se colocó en primer lugar en casos activos con 147, superando a Matamoros y Tampico, Tamaulipas nuevamente con cifras de tres dígitos lo que representa un alza de contagios durante los últimos s dos días, este miércoles la Secretaria de Salud del Estado da a conocer que los casos positivos acumulados desde que inicio la pandemia es de 50 mil 948, se han recuperado 45 mil 592 personas, han muerto por complicaciones derivadas del virus SARS-CoV-2 4 mil 627 tamaulipecos, hay 729 casos activos, y están en investigación 276 casos sospechosos para confirmar o descartar tengan el virus.

Autoridades de Salud reiteran el llamado a la población a no exponerse al contagio, atender las recomendaciones conocidas como el uso permanente del cubrebocas, la sana distancia, el no saludar de abrazo, mano ni beso, no acudir a reuniones ni a aglomeraciones ante el riesgo de ser contagiado, se insiste en que si no hay necesidad de salir, que se queden en casa para cortar la cadena de transmisión del virus, que además de ocasionar casos nuevos también puede llevar a la muerte.

Tampico tiene 8 mil 501 contagios, Victoria 7 mil 928, Matamoros 7 mil 799, Reynosa 6 mil 614, Madero 5 mil 149, Nuevo Laredo 4 mil 847, Altamira 3 mil 972, mientras que en casos activos y que es donde está más activa la pandemia, la capital del estado reporta 147 casos activos, Matamoros tiene 144, Tampico bajo a tercer lugar con 125, Madero tiene 88, Reynosa 53, Altamira tiene 38 casos activos mientras que Nuevo Laredo tiene 22, con estos números se muestra dónde está en estos momentos más activa la pandemia del COVID.

En Victoria después de semanas con números de un dígito, este miércoles se elevó en forma importante con 50 casos nuevos entre los que se encuentra un niño de 7 años, y de tener cero defunciones, se disparó a 6 aunque 3 con desfasamiento porque fueron en enero y febrero, solo 3 ocurrieron en marzo, el acumulado de casos positivos es de 7 mil 928, mientras que de recuperados es de 7 mil 366, han fallecido 415 personas, hay 147 casos activos y tienen en investigación 39 casos sospechosos.

Las defunciones se presentaron en 6 en Ciudad Victoria, 5 en Matamoros, 2 de Ciudad Madero, 2 de Nuevo Laredo, 1 de Altamira y 1 de Jiménez, 10 eran hombres y 7 mujeres, las edades oscilaron entre los 33 años la persona más joven y 80 años el de mayor edad, 12 de las muertes fueron en hospitales del IMSS, 2 en hospitales de la Secretaría de Salud y 1 de un hospital del ISSSTE.

Por Salvador Valadez C.