Critican a María León por compartir videos bailando pole dance

MÉXICO.- María León habló sobre los ataques que recibió cuando compartió por primera vez videos de sus sesiones de pole dance. La cantante señaló que la llegaron a llamar “prostituta” y a pesar de ello, decidió seguir compartiéndolos porque “otras mujeres se sienten inspiradas por eso”.

La exintegrante de Playa Limbo recordó que las críticas que llegó a recibir fueron por parte de otras mujeres que le expresaban una desacreditación absoluta. El pole dance ha representado todo un reto para María León y aunque en sus videos pareciera dominar el baile a la perfección, en una ocasión sufrió un accidente tras el cual padeció una parálisis facial por casi dos meses.

María León enfrentó ataques por bailar pole dance

La cantante, que suele impresionar a sus seguidores con sus rutinas de ejercicio, compartió cómo eran los comentarios que decidió ignorar.

“La primera vez que subí un video de Pole fue como en el 2013 o 2014, tenía miedo. Muchos comentarios eran de mujeres y una desacreditación absoluta como: ‘claro, por eso dejaste el grupo, para convertirte en una prostituta’. Atacaban mi carrera”

María León

En el programa “Ventaneando”, María León añadió que los ataques al principio la afectaron y después de pasar por un proceso, decidió que esos comentarios no la iban a afectar sobre una actividad que a ella le gusta.

“Me vale m… lo que piensen, yo lo voy a seguir haciendo porque hay otras mujeres que se sienten inspiradas por esto”

María León

En la misma entrevista, María relató que así como otras de sus compañeras del medio del entretenimiento, ha sido acosada en varias ocasiones e incluso en la calle llegó a sufrir tocamientos sin su consentimiento.

“A mí en la calle me manosearon y me agarraron las pompis. Que te vistas de una manera sexy, no le da permiso a nadie de sobrepasarse contigo o desacreditar tus valores, educación, trayectoria y carrera. El cómo honres tu cuerpo, es una cuestión muy particular”

María León

CON INFORMACIÓN DE UNO NOTICIAS