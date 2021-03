Se deslinda CDV de cualquier delito

VICTORIA, Tam.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, rechazó los dichos del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, ante la sesión de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

En dicha comparecencia llevada a cabo el pasado viernes 19 de marzo, el titular de la UIF se presentó en calidad de testigo, respecto de la solicitud de Declaración de Procedencia que llevó a cabo la Fiscalía General de la República.

“Al hacerse públicos datos contenidos en el expediente que originó la solicitud de la Fiscalía, se lesionaron mis Derechos Humanos a la Privacidad y a la Presunción de Inocencia, y se desatendieron diversas leyes que protegen la intimidad de mis datos personales y la secrecía de la investigación”, señaló el mandatario.

Recordó que durante la audiencia, Santiago Nieto abordó temas que no eran materia de la solicitud de la Fiscalía, propiciado en la opinión pública una percepción de que se involucró en diversas conductas ilícitas, lo que rechaza.

Aclaro que, en esa fecha, no había tenido acceso al expediente de la Fiscalía, por lo que no podía saber si mucha de la información que se proporcionó en la audiencia había sido aportada al mismo con posterioridad a la solicitud presentada a la Cámara de Diputados.

“El 22 de marzo de 2021, comparecí en compañía de mis abogados ante el Ministerio Público y en esa comparecencia se nos dio acceso a todo el expediente, confirmando que en la audiencia se menciona información que no aparece en éste”.

Las afirmaciones, que no son materia de la solicitud de la Fiscalía e incluso, tampoco de sus denuncias, “se ha propiciado en la opinión pública la percepción de que me he involucrado en diversas conductas ilícitas, que reitero no son materia del procedimiento que se sigue en mi contra, porque no existen pruebas de su existencia y respecto de las cuales no tendría que responder”.

En una carta a la opinión pública, García Cabeza de Vaca explicó que por los delitos que le acusa la Fiscalía en su solicitud de procedencia, sus abogados recaban las pruebas que aportará a la Sección Instructora y a la Fiscalía, “y responderé puntualmente cada una de las acusaciones que se me hacen, probando mi absoluta inocencia”.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón