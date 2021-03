Pide la OMS donación urgente de 10 millones de vacunas para países empobrecidos

MUNDO.- Con el fin de ayudar a los países que actualmente no cuentan con vacunas contra el Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a la comunidad internacional una donación urgente de 10 millones de dosis.

“El sistema Covax necesita inmediatamente 10 millones de dosis para que 20 países puedan empezar a vacunar a sus trabajadores de salud y personas mayores en las próximas dos semanas”

Tedros Adhanom Ghebreyesus. Director general de la OMS

De acuerdo con el director de la OMS, sólo 36 países en el mundo no han iniciado todavía su campaña de vacunación para sus ciudadanos debido a la falta de vacunas, por ello pidió la donación urgente de dosis.

“Urjo a los países a que donen las dosis que puedan para cumplir los objetivos, y que las firmas fabricantes ayuden a asegurarlos”

Tedros Adhanom Ghebreyesus. Director general de la OMS

Previamente, la OMS se propuso el objetivo de que todos los países del mundo deben haber comenzado a vacunar en los 100 primeros días de 2021, al menos a grupos de riesgo.

Sin embargo, Tedros Adhanom Ghebreyesus sostuvo que al día de hoy sólo quedan dos semanas para que se cumpla dicho período para lograrlo.

Un total de 36 países aún no inician su vacunación

El máximo responsable de la OMS dijo que actualmente ya son 177 países que han iniciado su vacunación, donde algunos se han visto beneficiados del programa COVAX; no obstante, quedan 36 que no han recibido vacunas, aunque aclaró que 16 de ellos recibirán dosis en las próximas dos semanas por el mecanismo señalado.

“Otros veinte aún quedarán a la espera y COVAX está dispuesta a enviarles vacunas, pero no podemos llevar dosis que no tenemos, y los acuerdos bilaterales, las trabas a las exportaciones y el nacionalismo de vacunas han distorsionado el mercado con inmorales desigualdades en la oferta y la demanda”

Tedros Adhanom Ghebreyesus. Director general de la OMS

“Podemos resolver este problema, pero necesitamos 10 millones de dosis inmediatamente para que esos veinte países puedan empezar”, reiteró Tedros.

A la fecha, la OMS ha autorizado tres vacunas contra el Covid-19 para su uso de emergencia (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca y Janssen), y estudia la posibilidad de sumar cuatro más para finales de abril, entre las que destacan las de Sinopharm, Sinovac y Moderna.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS