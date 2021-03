Alertan por presencia de boas

Pueblo Viejo.- Al elevarse las temperaturas de forma considerable se registra un aumento de la presencia de boas constrictor, popularmente conocidas como “masacuatas”.

El biólogo Alejo Juárez Cruz

director de Ecología en Pueblo Viejo, indicó que la masacuata y la boa constrictor empieza a salir de sus áreas de actividad por el incremento del calor, por ello se estará viendo mayor presencia de estos reptiles como sucedió el año pasado y en cualquier parte del municipio.

Detalló que derivado de las altas temperaturas hay una distribución amplia de víboras, pues es un reptil que se adapta a cualquier tipo de situación.

Abundó que podran verse en colonias de la zona centro, así como las más retiradas, incluso cercano a los conjuntos habitacionales, pues estos animales rastreros comenzaron a salir en busca de áreas de alimentación.

Recomendó a la población dar aviso a Protección Civil y Ecología, pues es muy arriesgado que traten de matarlas.

Destacó que esté reptil es muy importantes para el medio ambiente, y no son venenosos y mientras no se molesten no atacan ni causan daño alguno.

Por Victor Montiel/ La Razón