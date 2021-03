Mujer de 57 años que perdió un hijo por tumor cerebral da a luz a un niño

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer de New Hampshire que perdió a su hija de 13 años a causa de un tumor cerebral en 2016 ahora dio a luz a un hijo, a los 57 años. Se trata de Barbara Higgins, quien también tuvo un tumor cerebral propio mientras intentaba quedar embarazada y se lo extirparon.

Higgins y su esposo, Kenny Banzhoff, de Concord, han estado de duelo por su difunta hija Molly. En los últimos años, la pareja, que también tiene una hija mayor, pensó en tener otro hijo. Encontraron una clínica de fertilización in vitro en Boston que trabajaba con ellos.

Higgins dio a luz a un niño sano llamado Jack el sábado. Pesaba 5 libras y 13 onzas. “Sí, estoy asustado y ansioso, pero estoy tan emocionado”, dijo Higgins al Concord Monitor para una historia publicada el viernes.

Higgins, una ávida corredora que ha sido entrenadora de atletismo en la escuela secundaria, dijo que hizo entrenamiento con pesas hasta el día en que entró en trabajo de parto. Además de las luchas de Higgins con su tumor cerebral, Banzhoff, de 65 años, había estado viviendo con una enfermedad renal y se sometió a un trasplante.

Según Guinness World Records, la mujer de mayor edad en dar a luz fue María del Carmen Bousada Lara, de 66 años, que tuvo mellizos en España en 2006.

Un sueño hecho realidad

“En realidad, en muchos sentidos, creo que es más fácil. No tengo expectativas tan grandes. No me preocupan los juicios y factores externos. Solo somos nosotros, Jack y nuestra vida cotidiana. Hasta ahora, todo va bien”, dijo Higgins.

La inspiración para su segundo hijo llegó a raíz de la angustia. Su hija, Molly, murió repentinamente a los 13 años en 2016 por complicaciones de un tumor cerebral no detectado. Concord Hospital resolvió una demanda por homicidio culposo con la familia por el tratamiento de Molly en 2018, según Concord Monitor.

A raíz de la muerte de Molly, Higgins comenzó a soñar con otro bebé: “Comenzó poco después de la muerte de mi hija Molly, así que mi reacción inmediata es que estoy perdiendo la cabeza, estoy triste, traumatizada y todo. Pero el sueño era bastante consistente, y se trataba solo del proceso de tener un bebé, que se suponía que debía hacer esto, y a veces la voz en mi sueño me llamaba ‘Mami’, otras veces la voz en mi sueño me llamaría Barbara.

“No fue un sueño súper específico, pero me despertaba con esta sensación convincente de que necesito llamar al médico hoy, necesito trabajar en esto, necesito comenzar este proceso. Y no nos apresuramos a en absoluto.”

