AMLO critica uso excesivo de agua en cervecerías y lácteos

En su visita a Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador, visitó la comunidad de Cuatro Ciénegas, donde se contó con la presencia del gobernador de la entidad, Miguel Riquelme, la alcaldesa Yolanda Cantú y la directora General de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Elena Jiménez.

Inicialmente, Blanca Elena Jiménez en su intervención dijo que es necesario preservar el valle de Cuatro Ciénegas, por la flora y fauna endémica que desarrolla y que es muy específica, misma que nos deja ver una gran parte de la historia de la humanidad y de la evolución de la tierra.

Posteriormente, el Presidente López Obrador, agradece a los coahuilenses por su hospitalidad, y habla del derecho humano que es el derecho al agua, y menciona que conservar el agua es una labor de concientización de todos, y que él como gobierno debe ayudar para que se logre ese propósito, pues dice que si no se avanza en esa idea de cuidar el agua “tendríamos que tomar decisiones estrictas, pues encima de todo está el agua y la vida, ya que con el periodo neoliberal se apostó únicamente al crecimiento económico, a crecer por crecer sin cuidar el medio ambiente ni se preocuparon por la situación del pueblo, solo crear riquezas al costo que fuese”.

Asimismo, AMLO afirma que el modelo neoliberal “ha mostrado su fracaso, pues destruye la naturaleza y empobrece, solo causa desigualdad y confrontación, así como resentimiento, odio y violencia”, de igual forma, dijo que por eso es necesario hacer conciencia de la necesidad de cuidar el medio ambiente, “de producir sin destruir, y tomar en cuenta que los recursos naturales no son solo nuestros, tenemos que entregar buenas cuentas a las generaciones que vienen”.

“Hay que convencer de que en el norte ya no se puede crecer con el uso excesivo del agua, como es posible poner plantas cerveceras en el norte, si no hay, y lo mismo el caso de la producción de leche, en la Laguna, y no se trata de que se deje de producir, sino ya no expander las áreas de cultivo de alfalfa, pues significa más agua para producirla”, subrayó.

Luego de bromear con las declaraciones del panista Ricardo Anaya, quien en un video hizo una analogía al decir que AMLO es como el “compadre que gana 2 mil pesos a la semana y en lugar de pagar la luz, el agua, el gas, comprar la comida para la familia, se los bota en caguamas”, López Obrador dijo que el uso del agua en el norte refleja “lo irracional del modelo neiliberal”, dijo que se debería utilizar el agua del sur y del sureste del país, que hay tanta agua, allá se padece de inundaciones, y esto parte del “sofisma de que no hace falta el Estado, que todo hay que dejarlo al mercado, que lo más importante es producir a costa de lo que sea”.

“El Estado tiene que jugar un papel en la planeación para ordenar el desarrollo, entonces, ojalá en estas regiones podamos, como se está logrando, hacer que todos, productores, empresarios, campesinos, autoridades locales, estatales, Gobierno federal, nos pognamos de acuerdo para establecer límintes y recuperar lo que se pueda de lo perdido, como ahora, para recuperar estos humedales que son únicos en el mundo, los de Cuatro Ciénegas, afirmó.