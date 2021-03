Morena en crisis

+ Acá el membrete guinda sólo jugará con candidatos propios en 4 distritos

+ Su coalición con el PT y el PVEM más que afianzarlo le resta credibilidad

+ Maki crecerá más políticamente si gana todas las posiciones en Reynosa

Movimiento Regeneración Nacional (morena) como marca, es muy superior al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) –con estos conforma la coalición ‘Juntos hacemos historia’, que postulará a 151 candidatos a diputados federales–, pero su fortaleza de nada ha valido en las negociaciones para asignar los espacios.

Tan es así que el membrete guinda solamente filtró los nombres de los 149 abanderados que directamente le corresponden; dejando para mañana (como límite a la medianoche) el informe sobre las otras 66 demarcaciones que le tocan, considerando que el PT impondrá aspirantes en 44, y el verde en 41.

Atrapa mi atención el caso de Tamaulipas, puesto que a última hora se acordó que morena sólo postulara a militantes suyos en 4 de los 9 distritos: IV (cuya cabecera es Matamoros), donde Adriana Lozano Rodríguez busca retener la curul; VI (Ciudad Mante), Hugo Miguel Rojo Ramos; VII (Ciudad Madero), Erasmo González Robledo; y VIII (Tampico), Eduardo Hernández Chavarría.

En 3 de los 5 restantes, habría sorpresas.

Me refiero al I (con cabecera en Nuevo Laredo), ya que José Heriberto Cantú Deándar lucía ‘favorito’, pero ahora salen con que esa posición sería para una mujer; al III (Río Bravo), donde el expriista Tomás Gloria Requena lograría colocarse en el último momento; y al V (Ciudad Victoria), dado que en el escenario ‘apareció’ Gerardo Illoldi Reyes (del verde), ‘desplazando’ a figuras más cuajadas (políticamente hablando) como la maestra Nora Hilda de los Reyes Vázquez y Felipe Garza Narváez.

Por el II (Reynosa) Olga Juliana Elizondo Guerra (PT) iría en pos de la reelección; y por el IX (Reynosa) dicen que será Claudia Hernández Sáenz la privilegiada por recomendación directa de Maki Esther Ortiz Domínguez, quien conforme avanza el proceso avanza su influencia en morena. En fin, no adelantemos vísperas pues muy visto está que del plato a la boca… se cae la sopa.

DILACIÓN INSANA

En el caso de Tamaulipas, advierto que hay en morena un manoseo infame para resolver en coalición las candidaturas a diputados federales; sino igual las postulaciones a legisladores locales y alcaldes, porque de otra forma ya estarían definidas.

Los aquelarres seguramente están a todo en la Ciudad de México, sin que el dirigente nacional atine a quién hacerle caso, pues tanto el mentado ‘JR’ como el senador Américo Villarreal Anaya, Erasmo González Robledo, Rodolfo González Guadarrama, e incluso ‘El Guasón’ (Héctor Martín Garza González), pujan y empujan en la justa.

En fin, de equivocarese, López Obrador llevaría en su pecado también la penitencia… En Victoria la indefinición de la

candidatura a la Presidencia Municipal, por parte de morena, mantiene nerviosos a los nueve aspirantes (3 mujeres y 6 varones), hasta el grado de que ya hubo intentos de ‘madruguete’.

Esta dilación, por otra parte, abona a la presunción de que habría aquí una sorpresa, similar a la registrada en Reynosa; y como todavía el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) a falta de un liderazgo estatal no ha ‘planchando’ la ruta, surgiría inconformidad llevando a los órganos partidistas e incluso a tribunales un aparente ‘albazo’.

Teóricamente los ‘destapes’ debieron darse la semana que nos antecede, ya que el ayer el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) abrió la etapa de registros a cerrarse el 31 del mes en curso, para a partir del 1 de abril –hasta el día 18 del mismo mes, incluso–, aprobar las solicitudes, pero enconces ya con las planillas presentadas.

Sin embargo, también desde el 1 de abril y hasta el día 21, podrán ser sustituídos los candidatos, ya sea por ‘renuncia’ o mandato jurídico, que es el caso donde seguramente intervendrá el Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam), en cuanto aparezcan las primeras impugnaciones; o en su caso, el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Mientras tanto, los nueve aspirantes morenistas hacen conjeturas allá en sus propias trincheras.

De ellas, Irma Sáenz Lara es quien mayor experiencia ha tenido en la contienda político-electoral, pues en 2015 fue candidata a diputada federal por el V Distrito (con cabecera en Ciudad Victoria); y en el 2019, candidata a diputada local por el XV Distrito (también con cabecera en esta capital). Odilia Almazán Aguilar, es la representante de ‘Abogados postulantes’ en Ciudad Victoria, activista contra el quebranto legal y férrea defensora de los derechos humanos.

Janeth ‘La Cuata’ Garza Aparicio surgió de repente, pero en el camino no ha tenido actividad política. Lo que tampoco la desmerita.

En cuanto a los varones:

1) Eduardo Abraham Gattás Baéz, ya tiene camino andado, aunque su pasado como militante priista no fue relevante. Al mudarse a morena, en el 2016, ostentó la candidatura a diputado local perdiendo por amplio margen. Y en el 2018 siendo el abanderado de la coalición ‘Juntos haremos historia’ (estando en la boleta electoral Andrés Manuel López Obrador) a la alcaldía, apenas acaricióel tercer lugar. Hoy va tras la revancha.

2) José Enrique Yáñez Reyes, el empresario de la masa y la tortilla, ha pretendido durante décadas una posición política, bajo el cobijo de partidos diversos. Las cosas no se le dan, pero insiste en ser candidato a la alcaldía por enésima ocasión.

3) Ismael ‘El Rocket’ Valdez Álvarez, en los últimos días, ha dado en ir a los medios de comunicación masiva en busca de promoción, apostándole al gusto presidencial ante el llamado ‘rey de los deportes’. Como besbolista es una figura, indudablemente, pero en política nomás no ha dado una.

4) José María Alvarado Alvarado, quien fuera presidente del Consejo Ciudadano de Movimiento Ciudadano (MC), luego de acusar de corrupción a Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez se mudó a morena, buscando ahora ser candidato a la alcaldía.

5) Roque Hernández Cardona, llegó a la diputación local de morena al fallecer, sin haber tomado posesión Antonio Leal Doria (qepd); y ahora está peleando la nominación a la alcaldía, sin trabajo previo.

6) Luis Torre Aliyán, síndico del Ayuntamiento, es quien aparece mejor posicionado en todas las encuestas. Inclusive, en la percepción ciudadana, pero de repente le bajó al proyecto suyo un par de rallas, lo que me lleva a cosiderar que es por disciplina o ya le avisaron que ‘irá otro’.

Lo cierto de todo esto, es que aún no hay nada para nadie.

Hasta el último día del mes, según publicó el CEN de morena.

MAKI: SU FUTURO

La alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, aún no renuncia a su militancia al membrete albiceleste, pero al ‘negociar’ con su amigo Mario Delgado Carrillo la candidatura de su hijo, Mario Carlos Víctor Peña Ortiz, a la alcaldía, en cualquier momento causará baja. O quizá sea expulsada.

Más cuando se supone que ella asumió el compromiso de hacer ganar a los dos candidatos a diputados federales, los cuatro a diputados locales y la planilla que en pos va del ayuntamiento.

De lograr esto automáticamente Maki se convertiría en la apirante más fuerte de morena a la gubernatura en en el proceso electoral de 2022.

Y es que Reynosa representa el 20% de la población estatal y en las urnas la tercera parte de la votación.

CAMINANTE NO HAY CAMINO

El Acuerdo Nacional por la Demo- cracia, signado por el Presidente de la República y los mandatarios es- tatales, es, en teoría, un buen prin- cipio al que deben obligarse los tres niveles de Gobierno, para así evitar conculcar el derecho ciudadano de elegir libremente a sus autoridades y legisladores (tanto locales como federales).

Sin embargo, igual resulta innecesa- rio, pues la misma Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes electorales disponen que el voto es universal, libre y secreto. Y su manipulación debe ser castigada conforme a derecho.

O sea, el documento solamente reproduce lo que marca la legislación, sin aportar nuevos elementos.

Los signatarios bien lo saben. Des- de el jefe del Ejecutivo federal como los gobernadores; Alejandro Gertz Manero –titular de la Fiscalía General de la República (FGR)–, el fiscal electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti; y Olga Sánchez Cordero (secretaria de Gobernación).

De cualquier forma, todos, atendien- do la convocatoria que hizo Andrés Manuel López Obrador llegaron a Pa- lacio Nacional a rubricar el documento donde se comprometen a no interferir en los procesos electorales del 2021, para: Renovar la Cámara baja del Congre- so de la Unión; 15 gubernaturas, según sea el caso; 30 Congresos locales (idem); y 1, 900 ayuntamientos, implicando a las juntas municipales.

En la práctica el llamado a la democracia que tanto pregona AMLO la incumple su mismo partido (morena) al no respetar, cuando menos aquí (en Tamaulipas) el método y las formas para postular candidatos a las alcaldías.

Entonces, ¿cómo pedir limpieza cuando las manos están sucias?

Esto me lleva a suponer que a pe- sar del acuerdo firmado, con él, sin él y pese a éste, los mandatarios estatales (todos) seguirían operando a favor de sus propios proyectos.

Como siempre.

CICUTA

El problema interno de morena es que teniendo como firma el 65 por ciento (+/-) de aceptación ciudadana, éste re- caiga hasta el 30 por ciento porque al fragor de los acontecimientos –según encuestas– los aspirantes no son los adecuados.

Así que habrá sorpresas. No lo dude.