Morena la hace de emoción

Morena sigue haciendo de emoción la publicación de la lista de los candidatos a diputados, federales y locales, igual que la de alcaldes. El mes pasado el partido político anunció que la relación de los elegidos se daría a conocer el 27 de marzo, luego la pospuso para el 29 y finalmente ha dicho que será hasta el 31, último día del mes en curso.

Los motivos, se ignoran, quizá no quiere que le vaya a suceder lo que a Félix Salgado Macedonio en Guerrero y otros aspirantes a los que el INE negó el registro porque no presentaron los informes de los gastos de las precampañas y no quieren exponerse a una sanción similar o quizá para evitar que los inconformes con el resultado no dispongan de tiempo para emigrar a otras organizaciones.

Sean cuales hayan sido as razones, el retraso debe de tener desesperados a aquellos aspirantes considerados favoritos para obtener la nominación, ya que, en tanto no tengan en la mano el registro de la autoridad electoral no podrán tener amarrada su participación en la contienda que está a la vista.

Pero en tanto que la 4T hace cardíacas las definiciones de las candidaturas, el resto de los partidos, casos concretos del PRI, el PAN, el PRD, MC y PES, ya cumplieron con el requisito legal, los únicos que, al igual que Morena, siguen sin realizar el trámite legal son los de Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México.

El precandidato panista a alcalde de ciudad Madero, Jaime Turrubiates Solís se registrará el miércoles próximo en una hora aún no definida. Carlos Fernández Altamira, que disputará el 20 distrito electoral con cabecera en la urbe petrolera, había informado que lo haría ayer sábado a las once de la mañana, sin embargo, a última hora indicó que se posponía hasta nuevo aviso.

El Profesor Javier Ávila Reyes, aspirante del Redes Sociales Progresista a presidente municipal de Tampico dio a conocer que lo hará este 29 o el 30 de marzo.

Hablando de otras cosas, la salida de Agustín de la Huerta Mejía de la Dirección estatal del Conalep sigue dando de qué hablar. Mientras que algunos aseguran que dejó el cargo porque no incluyeron a su hijo en la planilla de candidatos a regidores del ayuntamiento maderense, la versión oficial dice que fue porque designaron al empresario coordinador de asesores de la Secretaría General de Gobierno.

¿Sería acaso para evitar que el Guty vuelva a jugarles las contras al partido que gobierna la entidad, como se afirma que lo hizo en los comicios de 2018? No se tiene idea. Aunque generalmente las autoridades recurren a una asesoría, en algunos casos para ocultar o suavizar una destitución, en otros únicamente para encubrir alguna “aviaduría”. Ustedes deduzcan.

Ahora tres buenas noticias. La primera, la conformación por el gobierno del alcalde Chucho Nader, del patronato del Museo de la ciudad que encabeza José García Elizondo, que aumentará la lista de atractivos turísticos del puerto, la segunda, que la pandemia suspendió por segunda ocasión consecutiva el playazo con el que se daba la bienvenida a las vacaciones de la primavera pero que sólo servía para favorecer el desenfreno de los adolescentes y la tercera que ya son ocho Estados, entre ellos el de Tamaulipas, los que pasaron del semáforo epidemiológico amarillo al verde o de bajo nivel de contagios.

Ojala que las vacaciones de la Semana Santa no vayan a regresarlos otra vez al rojo que tuvieron la mayor parte del 2020.