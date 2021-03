Turismo con sana distancia

Máxima

vigilancia

en Miramar

En la playa Miramar de Madero, que será la más visitada durante la Semana Santa, se instalarán ocho filtros para decomisar bebidas alcohólicas y evitar que los automovilistas las ingresen.

Los puntos de revisión estarán desde el cruce de la Avenida Monterrey con Tamaulipas y que habrá tambos para que depositen las cervezas o bebidas, a la salida de playa podrán recogerlas.

Elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional, apoyarán a los tránsitos en los filtros, además de que en la noche también habrá vigilancia para evitar que personas ingresen al Bulevar Costero.

Será a partir del próximo miércoles cuando sean implementados los puntos de revisión, ya que la mayor parte de la afluencia de visitantes se espera a partir del jueves santo.

“Los puntos de revisión serán desde el inicio, aumentaron los filtros, el primero estará por el kiosco de la Avenida Monterrey, el segundo será en la Unidad Deportiva, el tercero en el puente y en la Glorieta, en la Avenida Álvaro Obregón será en Callejón de Barriles”, apuntó el director de Tránsito de Madero.

CD. VICTORIA, TAMAULIPAS.- Después de un año de terror para el sector turístico, el periodo vacacional de Semana Santa trae un poco de esperanza para reactivar una industria que ha enfrentado graves pérdidas.

Este sábado inicia el periodo vacacional de Semana Santa, luego de un año de pandemia y se espera la llegada de 750 mil paseantes a los principales destinos de Tamaulipas.

El objetivo principal de los turistas de Nuevo León, Coahuila, San Luis, Veracruz y Texas, principalmente serán los destinos de playa: Miramar en Ciudad Madero, Bagdad en Matamoros, La Pesca en Soto La Marina, además de Tesoro en Altamira y Barra del Tordo en Aldama.

A pesar de la apertura de los destinos turísticos, y de que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal situó en color verde a Tamaulipas dentro del semáforo de riesgo epidemiológico, este periodo vacacional será muy distinto, con medidas inéditas que se plantean para evitar un nuevo repunte del virus.

El año pasado, tras la aparición de los primeros casos de COVID-19 en México, se iniciaron las medidas restrictivas que semi paralizaron el país; suspendiendo incluso las vacaciones de Semana Santa y Verano, pues los sitios turísticos permanecieron cerrados.

Las vacaciones de Semana Santa de este 2021, serán el primer ensayo importante de las autoridades, tras meses de confinamiento, por lo que la asistencia a lugares turísticos será permitida pero limitada, pues la campaña de vacunación anti COVID-19 apenas empezó y el riesgo de contagios es latente.

Opciones para todos

De Norte a sur, los prestadores de servicios turísticos se preparan para recuperar un poco de lo mucho que han perdido en los últimos 12 meses.

Después de meses cerrado al público, en Reynosa, el centro recreativo La Playita abrió sus puertas desde este fin de semana y hasta el 4 de abril, con un aforo del 40 por ciento permitido,

Ahí se vigilará entre otras cosas, que los asistentes no ingresen al Río Bravo.

No muy lejos de ahí, en Playa Bagdad también se espera un repunte en la afluencia, a pesar de que este año una vez más se pospuso la celebración del tradicional Festival del Mar.

Las autoridades informaron que sólo será el tramo de Playa Bagdad el que se abrirá al público, mientras que El Mezquital permanecerá cerrado.

En el centro del estado, los principales centros turísticos también estarán abiertos, a aunque con restricciones.

En el caso de Victoria, el gobierno municipal por instrucciones del Comité Estatal de Seguridad en Salud en Tamaulipas anunció que solo se permitirá el ingreso de mil personas a Los Troncones, 75 al Mirador de Altas Cumbres y 150 más en el nacimiento que se localiza en el ejido Santa Ana, cuyo acceso será controlado por personal municipal y ejidatarios.

En el caso particular de Los Troncones, solamente se van a recibir 500 personas en la zona de abajo y 500 más en el resto del parque.

Como cada año, los destinos más visitados serán las playas, pero tendrán horarios y aforos establecidos para cada playa: Miramar, 20 mil visitantes por día con horario de 7:00 de la mañana a las 7:00 de la tarde; para playa Tesoro en Altamira, con un aforo máximo de 4 mil bañistas, el horario es de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Playa Barra del Tordo en Aldama, con un aforo permitido por día de mil 200 personas con horario de 9:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde; en La Pesca en Soto La Marina, el aforo máximo permitido es de 2 mil 900 visitantes en horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Mientras que en playa Bagdad en Matamoros, el aforo máximo permitido por día será de hasta 10 mil visitantes en horario de las 8:00 de la mañana a las 8:00 de la noche.

Medidas especiales

Los turistas del estado y otras entidades que lleguen a Tamaulipas, deben saber que existe un protocolo para el sector turismo, aplicable a las playas y lugares de recreación y esparcimiento, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 18 de marzo.

Para iniciar, el uso de cubrebocas es obligatorio en todo el territorio tamaulipeco, por lo que en cualquier punto turístico podrá ser requerido por las autoridades estatales y municipales.

Para el ingreso a las playas, se deberá contar con una reservación a través de la plataforma RESERVA PLAYA de la aplicación CompraTam, disponible para Android e IOS de manera gratuita.

La reservación y el acceso a las playas no tienen costo, pero no podrá ingresar aquella persona que no tenga su reservación, incluyendo a los huéspedes de hoteles ubicados en las playas.

Se instalarán controles de acceso en las entradas y salidas principales de las playas, a fin de cumplir con las limitaciones de ocupación, responsabilidad del municipio y las autoridades municipales darán preferencia en las primeras horas del día a las personas mayores para paseos en las zonas de playa que se señalen.

También habrá filtros en los puntos de acceso a las secciones de playa de acuerdo a la sectorización aprobada para cada playa.

Queda prohibido el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas en la playa, salvo en los restaurantes en las playas (sin salir del establecimiento) con consumo de alimentos, además que no podrán vender bebidas con alcohol para llevar.

Seguirá siendo requisito obligatorio portar cubrebocas, a excepción de los niños menores de dos años y las personas que no puedan quitarse el cubrebocas sin ayuda.

Esta medida aplica también en baños, en áreas comunes como plazas, malecones, escolleras, dentro de restaurantes y comercios que se encuentren en las playas.

La práctica de actividades deportivas, se realizarán, siempre que sean de manera individual y sin contacto, respetando una distancia de dos metros entre participantes, respetando las rutas o sitios que se establezcan para ello.

Quedan prohibidas actividades de grupo, pero sí se permitirá nadar, surfear, realizar kayaking o wind surf siempre y cuando se respete la distancia entre los participantes.

Las autoridades podrán mover a las personas en caso de ver que no se esté respetando la sana distancia.

Queda prohibida la realización de fogatas, el uso de asadores, reuniones familiares o profesionales, picnics, carnes asadas o cualquier otra que implique el encuentro de personas en grupo.

El turismo

en tiempos

de Covid

Los visitantes que lleguen a Tamaulipas tendrán que respetar normas inéditas, pero que deberán servir para evitar un rebrote del virus.

Permitido:

Ingreso a las playas con reservación en el App CompraTam

Ingreso de grupos de 6 personas máximo

Uso de cubrebocas

Actividades de recreo de manera individual

Nadar, surfear, realizar kayaking o wind surf respetando la distancia entre participantes.

Uso de duchas, baños y vestidores (ocupación máxima de 1 persona)

Consumo de bebidas alcohólicas con alimentos en restaurantes de playa.

Prohibido:

Ingresar a la playa sin reservación (incluidos huéspedes de hoteles en playa)

Ingreso sin cubrebocas, salvo menores de 2 años

Voleyball, futbol soccer, frisbee o cualquier otra que implique un juego de grupo.

Fogatas, el uso de asadores, reuniones familiares o profesionales, picnics, carnes asadas.

Ingreso y consumo de bebidas alcohólicas

Aforos y horarios en las playas:

PLAYA AFORO HORARIO

Miramar 20,000 07:00 A 19:00

Tesoro 4,000 08:00 A 18:00

Barra del Tordo 1,200 09:00 A 18:00

La Pesca 2,900 08:00 A 20:00

Bagdad 10,000 08:00 A 20:00

POR: Perla Reséndez

Expreso-La Razón