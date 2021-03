Bajan a Erasmo

Las presidencias municipales de H. Matamoros y ciudad Madero spm por mucho dos bastiones importantes del

morenismo en la entidad en manos de MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ la primera y ADRIÁN OSEGUERA KERNION la segunda son fuerte resistencia electoral para el partido en el poder políticamente hablando.

Ambas dirigencias irán en busca de la reelección en la próxima contienda electoral del mes de junio, los dos presidentes por cierto, con fuertes posibilidades de volver a triunfar en las urnas, es así que se habla de una ventaja de tres a uno en las encuestas registradas.

En H. Matamoros IVETTE BERMEA bajo las siglas albiceleste hace esfuerzos extraordinarios por ponerse a la par de su principal oponente, sin embargo errores de estrategia política-electoral han impedido avance como en su cometido.

Desde luego que pese a todo lo que se diga y haga al respecto, nada funciona recayendo la culpa o gran parte de ella de todo esto la intromisión de su cónyuge CARLOS GARCIA GONZALEZ “chito”.

Por lo pronto la situación no es nada halagüeña para la abanderada de acción nacional, aunque se espera que repunte en algo en el tramo final.

En tanto en Madero el ex alcalde de Madero JAIME TURRUBIATES SOLÍS ahora bajo la siglas del PAN buscará arrabatar la primera magistratura local a OSEGUERA KERNION, sin embargo su pésima fama entre la ciudadanía, será uno de sus principales obstáculos a vencer.

En otras cosas las denuncias existentes en contra del depuesto ex presidente municipal de Victoria XICOTENCATL GONZALEZ URESTI por actos de corrupción entre otras muchas cosas, no sólo no serán atendidas como debe ser por parte de las autoridades fiscalizadoras, sino que hay fuertes sospechas que indican que no serán ni auscultadas.

Lo anterior tiene que ver con el tema del partidismo, si bien es cierto que el ex edil pertenece aún a las siglas de PAN es este mismo partido el que está en absoluto desacuerdo en que se le investigue y se le juzgue al menos en momentos electorales, el hacerlo, sería como darse un balazo en el pìe.

Por lo pronto todo lo que se diga o resuelva en contra del corruptisimo ex alcalde, será como estar gritando en el desierto.

Las denuncias que no son pocas en contra de GONZÁLEZ URESTI también involucran a varios de sus principales colaboradores así como miembros de su familia, el asunto no es para nada menor.

En medio de todo esto el tema del desafuero del Gobernador del Estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA sigue redituando a los partidarios y cupuleros del partido en el poder federal MORENA, en qué sentido, primero en desacreditar a distinguido miembro de dicho partido así sea sin que existan pruebas fehacientes en el escándalo mediático en el que se le involucra.

Tal situación a querer o no ha causado severos daños a la imagen de acción nacional y por ende a muchos de sus representantes quienes poco o nada han podido hacer ante las embestidas federales.

Por lo pronto el proceso está en marcha donde ambas partes se encuentran en la etapa de aportación de pruebas a favor y en contra hasta el momento, el gobernante tamaulipeco ha sido el mejor librado.

En otro tema ciertamente que un gran punto dentro de las “estrategias” esgrimidas en todas las campañas políticas-electorales es sin duda la desacreditación sea como sea y venga de quien sea, no importando que la persona sea varón o mujer el punto, es descarrilarlos dejarlos fuera de la contienda. Esta jornada que se vive actualmente en todo el país y donde Tamaulipas es figura importante suceden este tipo de acontecimientos llamada también guerra sucia.

Una de las figuras que están en el ojo del huracán, es la diputada federal OLGA SOSA de origen priista y ahora partidaria de MORENA y por cuyo cambio de color es objeto de una campaña mediatica en su contra, su pecado, aspirar a la presidencia municipal del Puerto de Tampico.

Aunque se tienen ciertas sospechas de donde es patrocinada la jornada de medios y redes sociales en su contra, lo que surge a colación es el temor que se tiene a la dama en mención.

En otro asunto el desmedido afán protagónico mostrado por el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO por sobre salir, no ha caído nada bien en la cúpula del morenismo, tan no ha sido del agrado del centro que ya giraron instrucciones de bajarlo de la nube.

La situación en la toma de decisiones a partir de ya, recaerá en el tampiqueño y fuerte aspirante a la gubernatura

de la entidad, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, con todo lo que ello signifique.

POR MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ

maguilar96@hotmail.com