El principio de Peter Parker

El aspirante a la candidatura por la diputación federal por Morena, FELIPE GARZA NARVÁEZ, envió un mensaje que

pretendía ser prepositivo y optimista, pero quizá en el fondo traía algo de jiribilla o resabio personal.

FELIPE es uno de políticos de mayor experiencia en las filas de Morena y contrario a otros priístas que se fueron a engrosar sus filas, es un hombre con talento y honesto que vive en la justa medianía.

Es un político de uñas cortas, muy contrario a otros priístas que cayeron en Morena que de una u otra manera se disputan las candidaturas, además del amor y cariño de los aspirantes a la gubernatura de la IV Transformación. Son especialistas en el trapecio y el futurismo.

Y es que FELIPE posteo desde su Facebook:

“Como cada inicio de primavera sembré un árbol en el rancho. Espero que Dios me dé la oportunidad de verlo crecer y cosechar sus frutos. Los abrazo con el corazón”.

Desde este momento podemos decirles que seguramente ese árbol será mucho más generoso y obtendrá más frutos

que se le negaron desde su incursión en Morena, Desde hace años que sembró en ese partido, ofreció su experiencia y capacidad, pero no es medido como se merece.

Uno de los frutos que recibió fue la delegación de la Secretaria de Gobernación, pero apenas duró unos cuantos meses, cuando fue objeto de una grilla que nació en la oficina de HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ, cuando este se encontraba en la Oficialía Mayor de la Segob.

Hoy que nuevamente sembró sus ilusiones para alcanzar la candidatura a la diputación federal, las negociaciones realizadas desde la ciudad de México lo dejaron otra vez sin cosechar sus frutos. La alianza de Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde, le dejaron un mal sabor de boca, no hay cosecha, la sequía de frutos parece que no llega para FELIPE y eso que tiene todos los merecimientos y capacidad para enfrentar con éxito la elección.

Con la alianza, la candidatura por la diputación federal por el distrito con cabecera a ciudad Victoria, será entregada a GERARDO ILLOLDI, el abanderado del PVEM quien se ganó la lotería sin comprar boleto, pero lo cual implica el doble de trabajo para ganar.

Ya no serán las puras redes sociales, ni el peso del nombre de un partido como Morena, si quiere ganar deberá de trabajar con más entusiasmo, recursos y energía que tiene a su disposición.

Como dicen los comics del hombre araña: Un gran poder, conlleva una gran responsabilidad, es el principio de PETER PARKER, que ahora debe ser su dogma personal, pues dejó fuera la candidatura a personajes registrados con Morena.

FELIPE parece que en esta ocasión no obtendrá frutos del árbol de Morena, pero obtendrá al menos los de su rancho, esperando que no se hayan helado como sus ilusiones en la política.

La advertencia de la Secretaria de Salud de Tamaulipas no es para echarse en saco roto, pues se espera en las siguientes semanas un disparo en el número de casos de Coronavirus.

La Secretaria de Saud, GLORIA MOLINA GAMBOA advierte que existe el peligro latente de un incremento de casos de Covid por las vacaciones de Semana Santa, por lo que pidió extremar las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos.

Al presentar el balance de la pandemia, la Secretaria de Salud informó que al 26 de marzo de 2021, la cifra oficial es de 51,076 positivos acumulados, de los cuales 45,671 se recuperaron y 4,665 fallecieron.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ