El regreso de clemente

Con la presentación de su planilla para contender por la Alcaldía de Tampico, el PRI busca recuperar la confianza de los ciudadanos.

Mercedes del Carmen Guillén, la abanderada del tricolor, integró un grupo de priístas que quiere ganar los votos suficientes para mantener el registro y, además, ser una opción atractiva para los ciudadanos.

En la planilla priísta del puerto hay muchas caras nuevas, algo que es bueno desde el punto de vista de la reputación partidista. Llama la atención que como candidato a síndico aparece Clemente

Mora Alvarado, quien fuera uno de los funcionarios favoritos de Gustavo Torres Salinas durante su administración. Inclusive, pensó en impulsarlo como posible candidato a diputado, pero no creció lo suficiente políticamente hablando.

Luego salió del Ayuntamiento y formó parte del primer círculo de Sergio Villarreal Brictson, cuando fue presidente del PRI.

Hoy, rescatado políticamente por Mercedes Guillén, Clemente Mora puede llegar a tener más actividades y oportunidades, si el tricolor gana.

LAS SORPRESAS EN MADERO

En Madero, en donde se daba por hecho que habría consensos para mantener equilibrio en la planilla por la Presidencia Municipal, provocó sorpresa el que a personajes como Sergio Céspedes lo colocaran en la posición número 7 pero en la suplencia, a pesar de que anteriormente se le había asegurado que estaría en uno de las primeros lugares.

Al mandarlo hasta la mitad de la lista y como suplente es como si no estuviera, pues eso y nada es prácticamente lo mismo, por lo que él decidió bajarse de la misma.

Además de eso, la extrañeza es porque

en sitios más privilegiados aparecen más recomendados que panistas o líderes sociales que pudieran aportar más al proyecto. Parece que se trataba de llenar huecos, antes que presentar una planilla interesante.

En el caso de Sergio, también será interesante ver qué habrá negociado, pues

el proceso electoral abrió muchas vacantes en el gobierno estatal. Por ejemplo, aún no hay titular del INDE y Céspedes tiene el perfil adecuado para ocupar esa posición.

MORENA ESTIRA LA LIGA

Con la ampliación de la fecha para anunciar las candidaturas a Alcaldías y diputaciones, Morena estira la liga lo más que se pueda.

El riesgo latente es que las decisione

no dejen conformes a todos y que suceda como en 2019, cuando algunos actores relevantes del partido apoyaron a candidatos del PT antes que a los propios. La principal consecuencia entonces fue la derrota. Eso puede pasar de nuevo en la zona.

La fecha límite es este miércoles, aunque es un hecho que las designaciones ya fueron notificadas a los candidatos que sin embargo, deberán esperar a los anuncios oficiales.

LA CAMPAÑA DE LA DESESPERACIÓN

Las campañas formales no han comenzado, pero los golpes mediáticos de unos contra otros ya empezaron a mostrar el temor ante la incapacidad de competir con posibilidades de ganar.

En Tampico se ven ejemplos claros, pues se han identificado intereses de actores locales que, auspiciados por personajes foráneos, quieren impactar negativamente la imagen de los rivales más fuertes.

Así es como se entiende que haya quienes cuestionan los resultados de

la administración municipal y estatal, argumentando que no han mostrado voluntad para colaborar con la Federación.

Pronto iremos viendo más detalles de esto. Al tiempo.

O

POR TOMÁS BRIONES