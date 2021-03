Redes sociales, el alivio para la religión

SUR.- El Centro Cultural Fuente de Vida ha optado por transmitir sus ceremonias a través de Facebook, debido a que los asistentes han dejado de ir por miedo al Covid.

El pastor principal Herón Mendoza, afirmó que siguen trabajando con normalidad tomando en cuenta las medidas de salud, pese a esto, solo el 10 por ciento de los 3000 congregados acude.

“Seguimos trabajando con toda la normatividad como nos pide la secretaría de salud, chequeo de temperatura, repartir del, el auditorio es grande, es para 10,000 personas, se deja espacio para las personas, una fila sí y una fila no, se van saltando lugares, como la gente todavía tiene temor, viene muy poca, un 10 por ciento”, dijo.

Menciona que las reglas son claras y se respetan, no pueden permitir la entrada de niños, una situación que ha alejado a los padres de familia.

“No estamos recibiendo niños porque ellos transmiten aunque no lo tengan, vienen a jugar y no se le puede decir aquí no juegues, ellos pueden ser un contaminador. Muchos padres tienen niños y por eso no están viniendo”, añadió.

Desconoce el número total de los pertenecientes de la congregación que han perdido la vida a causa del Coronavirus, pero afirma que han sido varios casos, por ello invita a la ciudadanía en general a seguir con las medidas de salud al pie de la letra.

Por Javier Cortés