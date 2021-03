Sin candidatos y pleito en puerta

En cinco días inicia la campaña para las diputaciones federales y en unos 20 las de diputados locales y alcaldes y MORENA en Tamaulipas sigue sin candidatos y envuelto en la incertidumbre y las tensiones internas.

Así es mis queridos boes, la indefinición en el partido de la 4T mantiene a todos los que ahí aspiran a los tres tipos de cargo en disputa a no moverse más de la cuenta, no por precaución de alguna sanción interna o del INE, sino para no gastar en una campaña en la que no están seguros de que van a participar.

Por donde se le vea, los personajes que vayan a ser designados candidatos del Movimiento de AMLO, llegarán a la campaña muy atrás de los abanderados del PAN y del PRI, incluso de los del MC que aunque no a todos, si tiene ya por varios rumbos decidido a quien postulará.

Y no se trata solo de menos días de exposición mediática, porque aunque no han iniciado las campañas los azules y los del tricolor son abordados por los medios, van a programas de entrevistas y hacen proselitismo con las estructuras de sus partidos.

En cambio los de MORENA no pueden por ahora ni siquiera armar un equipo de campaña, porque no saben quién será el o la elegida, no pueden gastar en ganarse simpatías con las estructuras o con ciudadanos que simpaticen por lo mismo.

Se supone que esta semana ahora si MORENA definirá los candidatos, pero no nos extrañe que sean solo para las diputaciones federales, al fin que para alcaldes y los locales aún hay más tiempo.

Súmenle a esa tardanza, que salvo ADRIAN OSEGUERA, MARIO LÓPEZ, LUIS LAURO REYES, CARMEN LULIA CANTUROSAS, el resto de los que aspiran a las alcaldías son casi desconocidos en sus municipios, lo que les significará entonces una desventaja con los adversarios que tienen mucho tiempo ya expuestos en medios.

Si ustedes preguntan en Victoria por ROQUE CARDONA, en Tampico por EDNA RIVERA y así por el estilo, se encontrarán que la mayoría de la gente de a pie ni siquiera ha oído hablar de ellos.

El argumento de ir retrasando los destapes, me dijo alguien muy buen colocado en MORENA, es que así se evitaría que los que no sean elegidos, no tendrían el tiempo suficiente para armar una impugnación, pero por otro lado tampoco les dará tiempo para sanar las heridas que puedan quedar abiertas. Y me vuelvo a referir a Victoria, donde LALO GATTAS parece que sería el candidato natural para la alcaldía, porque ya fue, porque ha estado en MORENA moviéndose todo el tiempo, pero de pronto aparece ISMAEL “el Rocket” VALDEZ que también quiere y se da el choque de trenes.

El único “mérito” del ex beisbolista de las grandes ligas es precisamente ese, que juega béisbol y que al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR le gusta el beis y que por lo mismo simpatiza con la ex estrella.

El Rocket ha dicho en cortito a los suyos que a él ya le aseguraron que será el candidato y minimiza los méritos de LALO GATTAS, lo que a la gente de este último no le hace gracia y muchos ya han advertido que con el señor de las bolas nomas no van a trabajar.

Claro que el ejemplo se puede trasladar a muchos municipios, porque en Altamira no falta quien diga que el candidato a la alcaldía podría no ser ARMANDO MARTINEZ, que hasta sueña PEDRO CARRILLO y otros más, lo que igual asegura un conflicto antes de iniciar la campaña y división cuando ya se esté en ella.

Podría ser una nimiedad, pero acuérdense que estamos en pandemia, que no habrá grandes eventos, que los candidatos traen y traerán cubrebocas, bueno pues todos esos peros se potencializan en negativo a los de MORENA por lo que arriba señalaba.

REYNOSA SE COCINA APARTE…

La candidatura de MORENA para la alcaldía de Reynosa es otra historia, peor de compleja, porque luego que MARIO DELGADO apareciera junto a CARLOS PEÑA ORTIZ, hijo de la alcadesa MAKI ORTIZ dando por hecho de que el chamaco será el candidato aunque falta oficializarlo, el descontento asomo en la 4T fronteriza.

Porque el chavo suertudo y fifi es panista, porque ni siquiera se inscribió a la interna, porque su mamá y él como presidente del DIF municipal fueron hasta hace unas semanas el blanco de las críticas de MORENA, el enemigo a vencer pues y ahora resulta que van a tener que hacer campaña a favor de CARLOS y de su mamá MAKI porque si él gana ella suma y aspira a más.

Eso, aunque muchos no lo crean va a terminar muy mal, porque además los candidatos si morenistas que dejarán en la raya no están contentos sino todo lo contrario y van a jalar en sentido contrario.

CABEZA EN REYNOSA…

Tocó el sábado el turno a Reynosa para recibir el mensaje en el contexto del quinto informe del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, donde era obvio que lo arroparía la sociedad civil organizada, donde además tendría una presencia relevante la delegación de autoridades americanas y donde además había mucho que presumir.

Es la tierra del gobernador y ha sido el municipio con más beneficios en obra de todo tipo, infraestructura hospitalaria, deportiva, calles pavimentadas, nuevas vialidades, por mucho Reynosa goza de tener un paisano gobernador y si leen el mensaje se darán cuenta.

Bueno pues ahí CABEZA DE VACA reiteró que Tamaulipas paso de las promesas a los hechos y que además, la embestida política de la 4T con todo y mentiras solo significa un problema más del que el Estado y el gobernador saldrán adelante.

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA

twitter @melitong