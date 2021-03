Douglas Costa pudo haber llegado a los Tigres según representante del jugador

MÉXICO.- El Club Tigres lleva varios años sin realizar un fichaje bomba como acostumbraba hace algunos años, por lo que recientemente intentó -o al menos preguntó- por el fichaje de Douglas Costa, crack brasileño que pertenece a la Juventus y que actualmente se desempeña en el Bayern de Múnich.

Fue el representante de Douglas Costa, Giovanni Branchini, quien reveló en entrevista para ‘Sky Sports’, que la directiva de Tigres lo llamó para preguntar por el futbolista brasileño; no obstante, señaló que el fichaje no se podría llevar a cabo debido al alto salario que percibe.

“Recibí una llamada de Tigres en México por Douglas Costa, pero tiene un salario enorme.

Giovanni Branchini. Representante de Douglas Costa

