Hoteles de Playa Miramar no pedirán pruebas Covid

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Los hoteles del sur de Tamaulipas, no solicitan la prueba de Covid-19 para realizar reservaciones.

El presidente de la Asociación de Hoteles en la zona conurbada, Alberto Ortega Ortega detalló que en el último decreto del Gobierno de Tamaulipas, no se estableció como un requisito para recibir a los turistas en Semana Santa.

“Eso no se dio, el último decreto que hizo la Secretaría de Salud , el Consejo Estatal de Seguridad de Salud no lo indicó por lo que ahorita no se está haciendo”.

La administración de Ciudad Madero, había propuesto al Comité de Salud que toda persona que se hospedara en los hoteles de Playa Miramar, mostrara una prueba de Covid negativa, sin embargo no fue aceptada.

“No lo estamos pidiendo ni nosotros, ni para ingresar a la playa en donde más se mencionaba. La Jurisdicción Sanitaria, sí dio el mensaje de que en los puntos de revisión hacia los turistas que sintieran algún síntoma iba a tener pruebas covid”.

Dijo que el cambio a semáforo verde va servir para que la gente decida salir a viajar, ya que la zona les generará confianza.

“Al ver que el estado de Tamaulipas y la zona sur está en semáforo verde, le va a dar confianza que es un lugar seguro y que ahí hay menos contagios y que nos vengan a visitar, además nos da a nosotros una responsabilidad de seguir manteniendo los protocolos y las medidas de salud que nos han pedido en un principio”.

El alcalde de la Urbe Petrolera, Adrián Oseguera Kernion ha exhortado a los residentes del municipio para que no acudan a la playa en Semana Santa, con la finalidad de evitar que los contagios de Covid-19 aumenten.

POR Oscar Figueroa

La Razón