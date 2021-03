Hienas contra leonas

Veamos loa antecedentes que se remontan a una denuncia presentada por un pariente del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Se trata del abogado MARCELO OLÁN MENDOZA, quien el pasado 6 de febrero puso una denuncia en contra de CARLOS PEÑA ORTIZ, hijo de la alcaldesa MAKI ORTÍZ, por la compra irregular de un rancho de mil 500 hectáreas en el municipio de Cruillas, que tiene un valor cercano a los 12 millones de pesos.

MARCELO OLAN MENDOZA, es sobrino de la contratista de Pemex, FELIPA OLÁN, quien fue denunciada por el periodista CARLOS LORET DE MOLA por obtener de manera irregular contratos millonarios en la era de la IV Transformación.

No es nada nuevo que se beneficien las familias, pero lo complicado o imperdonable es que se registre en la administración de AMLO que lleve por sus máximas no robar, no mentir, no traicionar.

OLÁN, uno de los aspirantes registrados oficialmente para obtener

la candidatura de Morena a la alcaldía, denunció que CARLOS PEÑA ORTÍZ es legalmente el propietario de un predio que compro en enero del 2014 en 4 millones 500 mil pesos, cuando su valor real alcanzaría los 12 millones de pesos.

MARCELO señala que CARLITOS al momento de la compra era y sigue siendo, un muchachito imberbe de apenas 19 años, sin trabajo para adquirir una propiedad de esta magnitud.

Al presentar la denuncia, OLAN dio vista de las pruebas que documentan la querella penal, además de imputarle a PEÑA ORTÍZ otros delitos como falsificación, mal uso de documentos, como actas de nacimiento con distintas identidades.

En aquella fecha, OLÁN también denunció los malos manejos financieros de CARLOS PEÑA al frente del Dif de Reynosa.

Estos son los antecedentes de la denuncia que fue interpuesta en contra de CARLOS PEÑA, el casi candidato de Morena a la alcaldía, de acuerdo al líder nacional MARRIO DELGADO, quien lo presentó en la ciudad de México.

La investigación sobre la denuncia ya avanzó y los problemas legales del precandidato de CARLOS PEÑA, tienen su origen en Morena. Todos sus aspirantes son una especie de caníbales o hienas que pelarán al final por el mejor trozo de carne, así tengan que enfrentar a las leonas que defenderán a muerte a sus cachorros.

Se dice que ya se solicitó orden de aprehensión contra CARLOS PEÑA, en un asunto que nació en el interior de Morena. Todo es rumores y tiempos de crucificaciones.

MARCELO OLÁN podría frenar la investigación, pero parece ser un delito que se persigue por oficio político. Es fácil decir que es el gobierno estatal, cuando la realidad del proceso tiene su origen en el pariente presidencial.

En Morena no entienden la dogma de no robar, no mentir, no traicionar, hacen todo con tal de ganar y perder.

En ciudad Victoria, se registró la formula priísta ante las autoridades electorales que es integrada por ALEJANDRO MONTOYA LOZANO, ELLY FILIZOLA GONZÁLEZ y MARICELA GUAJARDO MALDONADO, como candidato a alcalde de Victoria y candidatas a las diputaciones.

MONTOYA hizo un llamado para regresar lo importante a ciudad Victoria, como “es el bienestar para las familias, el Victoria limpio, el Victoria amable que todos extrañamos, que podíamos salir tranquilos, que había esperanza y que el humor social, nos hacía sentirnos orgullosos.

Agregó:

“Basta de improvisaciones, basta de sumir a la ciudad en ocurrencias, en bailes que nada bueno nos dejan. Necesitamos volver a tener orgullo y dignidad por nuestra ciudad, somos la capital del Estado de Tamaulipas”, los tricolores se declaran listos.

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ