México feminicida

Otra vez las feministas deben enmendarle la plana al presidente, esta vez para aclarar que la tipificación del feminicidio no se da a partir de su llegada al gobierno, sino que es resultado de una de otras tantas acciones civiles de las mujeres organizadas que desde décadas atrás de su llegada, buscan visibilizar las graves problemáticas sociales que sufren las mujeres en México.

Al presidente se le hace fácil denostar los movimientos feministas, no los conoce y tampoco entiende sus reclamos, de ahí que sean constantes sus yerros, tampoco tiene interés en escuchar para aprender y cambiar su retórica machista y misógina.

Marzo, es el mes de la mujer, es el mes donde nuestro país es sede del Foro Mundial Generación Igualdad y termina con más muertes violentas de mujeres por razones de género, tan solo en esta última semana, se registraron feminicidios, en Tulum: Victoria, en Holbox: Karla, en EdoMex: Wendy y en Veracruz: Carmen y Cristina, y sobre estos lamentables hechos se le cuestionó al presidente y solo atinó a contestar que en ninguno habrá impunidad porque ahora se clasifican como feminicidios.

A través de las redes, abogadas, periodistas, investigadoras, historiadoras, antropólogas, sociólogas y políticas, por mencionar solo algunas, se unieron a las expresiones de las activistas feministas, para recordarle López Obrador y a toda la nación, lo que significa este término jurídico que por desgracia, cada vez vemos más en los medios y en las noticias.

El feminicidio es la muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada así en el sistema penal desde el 2012 y es la forma más extrema de la violencia contra la mujer. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres describe que este tiene su origen en la desigualdad de género, en la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual las mujeres se encuentran respecto a los hombres.

En el Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325 y cito textual que “Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género”. Se considera que existen razones de género cuando: La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo; se le han infligido lesiones o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida; si existen antecedentes de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del victimario en contra de la víctima; sí hay o hubo una relación sentimental, afectiva o de confianza entre el feminicida y la víctima; sí hay o hubo amenazas, acoso o lesiones anteriores; sí la victima ha sido o fue incomunicada y si su cuerpo es expuesto o exhibido en un lugar público.

Antes los homicidios contra las mujeres no eran investigados bajo estos preceptos, algunos solo se limitaban a investigarse como crímenes pasionales, accidentes o suicidios. De ahí la importancia de la enmienda penal que implementa un protocolo de investigación y sanción especial.

En México, mientras López Obrador se dedicaba a hacer su campaña, de más de doce años, recorriendo pueblo por pueblo y denostando a las instituciones en cada plaza cívica, la antropóloga Marcela Lagarde luchó contra el sistema y logró que se reconociera este término a partir de una investigación relacionada con los homicidios de las mujeres en Ciudad Juárez, y este alcance jurista lo extendió a Latinoamérica.

El año pasado, mientras “todos dormíamos” en medio de la gravedad de la pandemia y el confinamiento, la FGR intentó que el feminicidio volviera a tipificarse sin género, pero las protestas de las activistas feministas se lo impidieron.

¿Y porque es importante el término? Porque se debe reconocer la problemática de discriminación, desigualdad, opresión y violencia hacia las mujeres, siendo esta la máxima expresión de las violencias: matar a una mujer, por el simple hecho de haber nacido mujer.

POR GUADALUPE ESCOBEDO CONDE