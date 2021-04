“Polleros” avientan en la valla de la frontera a niñas para cruzar a EU desde México

MÉXICO.- En los últimos meses la situación de los niños migrantes ha empeorado en la frontera entre México y Estados Unidos, cada día más y más niños se aventuran a buscar el “sueño americano” en solitario, quedando expuestos a enormes peligros como ha quedado demostrado con un reciente video en el que se ve como dos “polleros” arrojan desde una valla de cuatro metros a un par de niñas pequeñas a las que abandonan a su suerte.

De inmediato el video ha generado controversia y mucha indignación entre los internautas pues en el material gráfico se puede ver presuntos traficantes abandonan a su suerte a las niñas luego de arrojarlas desde el muro fronterizo, hechos que aparentemente sucedieron el pasado martes.

Fue gracias a cámaras de visión infrarroja que el condenable momento fue captado en video deja de ver como los “polleros” suben a las niñas de tres y cinco años, respectivamente, por el muro y las dejan caer desde una altura de cuatro metros.

Las menores fueron rescatadas

Prácticamente de inmediato cuando los agentes fronterizos se percataron de la situación, las menores fueron rescatadas en la localidad de Santa Teresa en Nuevo México, identificando a las pequeñinas como dos hermanas de origen ecuatoriano.

Por medio de la publicación compartida por Gloria Chávez, agente de la Patrulla Fronteriza en el sector de El Paso, se dieron a conocer las lamentables imágenes donde se ve como los hombres sin ningún cargo de conciencia arrojan a las pequeñas desde gran altura, luego le avientan sus pertenencias y finalmente escapan corriendo del lugar dejándolas a su suerte.

De momento las pequeñas han sido trasladadas a una estación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en Santa Teresa, Nuevo México, donde han sido evaluadas por personal médico y trasladadas a un hospital que las dio de alta; de momento se encuentran en custodia de ese organismo migratorio.

Finalmente se informó que las autoridades de ambos países ya trabajan en conjunto para dar con el paradero de los responsables y llevarlo ante la justicia.

