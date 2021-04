Tefi Valenzuela niega haber llegado a acuerdo con Eleazar Gómez

MÉXICO.- La modelo y cantante Tefi Valenzuela aseguró que no ha recibido un peso de su exnovio Eleazar Gómez y negó que haya llegado a un acuerdo económico por el caso de agresión cometida hacia ella.

En un video subido a redes sociales, Tefi Valenzuela respondió a las críticas de algunos seguidores por presuntamente llegar al acuerdo judicial, en el que el actor obtuvo su libertad condicional.

Soy Stephanie Valenzuela y no he recibido ni un peso hasta hoy del caso que tengo contra Eleazar Gómez ni tampoco le he otorgado el perdón.

No sé en qué momento pasé a ser la víctima, a ser la culpable de que él esté en libertad. Pero las cosas son así”, argumentó.

“Siento asco de las leyes, no solo aquí, en Sudamérica, en mi país es lo mismo. Siento asco de que, para que me hagan caso, para que él pudiera haber ido a prisión, tendría yo que haber estado muerta, con lesiones graves, o haber estado en el hospital, y lamentablemente esto es lo que pasó”, dijo Tefi Valenzuela.

El pasado 25 de marzo un juez dictó libertad condicional por tres años a Eleazar Gómez, tiempo durante el cual deberá someterse a tratamiento psicológico, por los hechos ocurridos el pasado 4 noviembre de 2020, en donde el acto golpeó y estranguló a Tefi Valenzuela en la colonia Nápoles de la Ciudad de México.

En el video, la modelo peruana relató los cuatro escenarios de posible resolución de la controversia, en donde hubiera recibido una reparación del daño en todos los casos, aunque decidió pedir justicia para evitar que Eleazar Gomez agrediera a más mujeres.

“La ley busca a través de la suspensión condicional darle a la víctima justicia en el tiempo más corto. ¿Por qué sería esta la mejor opción? Primero porque él no sale libre, él tiene tres años de libertad condicional, tiene que ir a firmar cada tres meses y si agrede a otra mujer o me hace algo a mí se va directamente a la cárcel. Tengo protección para mí, mis testigos y familiares porque lo necesito, además él tiene que ir a terapia”, enfatizó.

“Hubiera podido pedir tres millones si me daba la gana y no lo hice. ¿Por qué? Porque con esto no garantizaba que si mañana o más tarde agredía a otra mujer se va a ir preso, ni manejaba antecedentes. Mi delito fue considerado lesiones leves, él no alcanza una pena mayor a cinco años por lo cual tiene derecho a llevar su pena por fuera de la cárcel”, dijo.

Con información de López-Dóriga Digital