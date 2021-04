¿Culpa del neoliberalismo?

Ha habido un constante señalamiento sobre los resultados económicos y sociales que ha tenido, durante las últimas cinco décadas en los países capitalistas, el modelo neoliberal.

El crecimiento de la población en condiciones pobreza y del desempleo, aunados a un bajo crecimiento económico, son algunas de las principales consecuencias que se le atribuyen al modelo neoliberal. Sin duda, son cuestionamientos que requieren todo un desarrollo teórico y pragmático para explicar la razón por la cual podrían, en algunas circunstancias, ser un modelo perverso, al igual que también al tratar de explicar que podría resultar un modelo virtuoso.

Sin embargo, por el momento nos enfocamos en dos aspectos del modelo neoliberal que han sido claves en su implementación; por un lado, el que los gobiernos asumieran un rol neutral en el campo del mercado, con mínimas regulaciones tanto en el mercado interno como en el mercado externo, concediendo con ello la libertad de inversión y producción a diestra y siniestra. Mientras que, por otro lado, en la mayoría de los países capitalistas se ha promovido un modelo de producción y competencia basado en precios y costos, por lo que la concentración de la propiedad se ha vuelto uno de los principales objetivos en el mundo.

En referencia al primer aspecto, los gobiernos tomaron como una regla literal el de no intervención económica para

no generar distorsiones en el mercado que terminaran por favorecer solo a unos, cediendo con ello la libertad para que los actores en el mercado de bienes y servicios compitieran en desigualdad de condiciones, situación que favoreció directamente a aquellos que concentraban una mayor cantidad de recursos económicos, ya que contaban con la posibilidad de implementar estrategias que les permitía ser más eficientes, desplazando aquellas empresas que no contaban con esa capacidad para competir en el mercado.

En esta última parte, entra el segundo aspecto relacionado con la visión fordista, en donde la producción en escala promovía bajos costos de producción: eso implicaba salarios reducidos, bajos pagos al capital, productividad laboral, menores impuestos al comercio, entre otras condiciones. De hecho, la globalización ha permitido que este modelo de producción se propague en el mundo, inundando el mercado de bienes y servicios y con ello promoviendo el consumismo.

Es a partir de este escenario donde la implementación del modelo neoliberal -el cual promueve la libertada de los agentes económicos- comienza a generar sus efectos negativos. La ausencia de los gobiernos, ya sea por presiones políticas o por otra naturaleza de intereses, han determinado el mal funcionamiento de dicho modelo, permitiendo que los grandes inversionistas desplacen a los más vulnerables, creando con ello una gran desigualdad económica y el empobrecimiento de la población.

No se requiere un cambio de modelo, se requiere de una regulación económica que evite la concentración del capital. Por ejemplo, una medida regulatoria podría

ser la progresividad de impuestos, la cual desincentiva que una persona concentre gran parte de la producción del mercado y, por el contrario, promueve que más personas se asuman como empresarios. Esta medida va en contra de la eficiencia económica, pero favorece la reducción de las desigualdades económicas.

Para una verdadera transformación económica de nuestro país, se requiere de una política económica que promueva una mayor regulación de la economía que evite que se generen problemas como la concentración de la propiedad. Usted ¿qué piensa?.

POR JORGE ALBERTO PÉREZ CRUZ