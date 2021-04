El síndrome de Clara Luz

Morena como institución en todas las encuestas luce fuerte, ganador, casi invencible en la mayor parte del país, pero también en Tamaulipas en algunos municipios aparece sembrado en los primeros lugares.

Para muchos no hay forma de que les ganen, pero esa ventaja poco a poco se desvanece producto de sus propios errores. Sufren el síndrome de la regia CLARA LUZ.

Morena esta partido, las decisiones no son aceptadas, la operación cicatriz es complicada, ni el mejor cirujano puede curar la herida, las grapas no frenan la hemorragia de la inmensa herida que crece diariamente.

Sin embargo, donde la situación es más que complicada es en Reynosa, donde la imposición de CARLOS PEÑA como candidato, en medio de acusaciones de corrupción en la cúpula de Morena y la compra millonaria de la candidatura ante MARIO DELGADO por parte de la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ.

En la ciudad fronteriza se vive un infierno, donde la IV Transformación alcanza su cuarta deformación, con personajes que se preparan para impugnar la candidatura de CARLOS PEÑA.

El primero que anunció que demandará en los tribunales electorales el registro de PEÑA ORTÍZ es el diputado local RIGO RAMOS por violación a la convocatoria y prácticas antidemocráticas.

RIGO RAMOS convocó a una conferencia de prensa donde estableció que Tamaulipas está inundado de este mismo tipo de prácticas violatorias, por lo que está dispuesto acudir hasta el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, pues se violan los principios de la IV T de “no mentir, no robar y no traicionar”.

Resalto además el hecho de que CARLOS PEÑA carece de la capacidad para sacar adelante al municipio, pues no cuenta con experiencia y es un político resultado de la anarquía y la imposición.

RAMOS fue uno de los diez aspirantes que se registró en el proceso interno para poder ser candidato a la al alcaldía, pero en la ciudad de México se dio la intromisión de MAKI ORTÍZ, acusándola de tener solamente con la intención de seguir robando.

También acusó al delegado del CEN de Morena, ERNESTO PALACIOS de violar la convocatoria establecida para imponer a un candidato, violando requisitos, cometiendo un error histórico y favoreciendo a quienes se oponen a la IV Transformación.

Sin embargo, no es el único con la intención de aguarles la fiesta a los PEÑA ORTIZ, pues también otro de los aspirantes que también impugnará el proceso es el abogado MARCELO OLÁN, quien considera que la candidatura impuesta desde la ciudad de México.

“Es ilegal registro como candidato de nuestro partido, a la presidencia municipal de CARLOS PEÑA. Amigas y amigos Morenistas hago un llamado a tu indignidad como miembro de este partido para no dejarnos guiar por gente que nos quiere dividir, mantengámonos unidos”, señala en su mensaje en Facebook.

Los aspirantes morenistas demostraron congruencia al impugnar esa candidatura, tienen todo para ganar, hoy las leyes protegen a los militantes de cada partido, las circunstancias y leyes cambiaron para favorecerlos e impedir actos antidemocraticos.

Podemos decir que RIGO y MARCELO tienen las mismas posibilidades para ganar de que FELIPE SALGADO MACEDONIO recupera su candidatura a gobernador.

El calor no deja de abrazar el interior de Morena, hay un verdadero infierno que amenaza con propagarse.

Morena puede perder por sus propios errores y ambiciones, no han sido capaces de controlar esa gran máquina de triunfos electorales, que en muchos municipios amenaza con descarrilar.

Bueno, por hoy es todo.

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ