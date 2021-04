Ex empleado afirma que Trump le debe dinero por un pedido de hamburguesas

ESTADOS UNIDOS.- A Donald Trump le encanta comer productos de McDonald’s, pero no pagarlos … al menos así lo indica un ex guardaespaldas que afirma que el expresidente le debe 130 dólares.

Kevin McKay dice que trabajó como guardaespaldas de Trump durante cinco años … y una vez en 2008, después de visitar uno de sus campos de golf en Escocia, su convoy de seis Range Rovers llegó a McDonald´s antes de volver a casa.

Trump no tenía ninguna moneda en el Reino Unido, “así que me preguntó si podía adelantarle el efectivo”.

McKay dijo que sí, y el ex mandatario pidió 20 hamburguesas con queso y papas fritas y alrededor de diez a quince Coca-Colas, según TMZ.

Trump se comió su favorito habitual: 2 hamburguesas con queso con papas fritas y una Coca-Cola light.

El ex guarda espaldas comentó que 130 dólares en ese momento era algo importante para él, especialmente porque solo ganaba alrededor de 2 mil 700 al mes mientras trabajaba para Trump.

