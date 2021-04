Sputnik V regalará viajes a Rusia para que puedan recibir la vacuna anti-covid

RUSIA.- Mediante sus redes sociales las autoridades de Rusia dieron a conocer que entre sus planes está el comenzarán a organizar un programa para invitar a la gente para que se aplique la vacuna Sputnik V en este país, para ello mediante la cuenta oficial de la vacuna se anunció que se regalan viajes a Rusia para que la gente viaje a recibir la inmunización.

Las redes sociales de la compañía están invitando a aquellos interesados en inocularse contra el coronavirus lo hagan en tierra rusas y con la vacuna Sputnik V, a cual cuenta con un 91.6 por ciento de eficacia. Si bien en un principio estos biológicos se convirtieron en uno de los más controvertidas por la falta de datos públicos, pero ahora este fármaco se ha convertido en uno de los más utilizados contra el Covid-19.

Ha sido mediante las redes como las autoridades rusas prepararan un programa para invitar a la gente a inocularse: “¡Dile a tus amigos que sigan a Sputnik V en Twitter! Nuestros seguidores de las redes sociales serán los primeros en ser invitados a recibir #SputnikVaccinated en Rusia cuando comience el programa”, se detalla en la publicación compartida en Twitter.

Se espera iniciar con el programa en julio próximo

En otro tuit la página oficial de la vacuna Spitnik V aclara que la información no se trata de ninguna broma del April’s Fools Day, por lo que esperan iniciar el programa en julio: “La misión de Sputnik V es salvar vidas y devolver la normalidad a todos en todo el mundo. Es de suma importancia para nosotros. Para ser claros, esto no fue una broma del Día de los Inocentes”, se describe en la publicación.

La producción, y posterior aprobación, del fármaco desarrollado por el Instituto Gamaleya se dio en medio de una gran polémica debido a la tardanza para publicar los datos en alguna revista científica, no obstante, todas las críticas y cuestionamientos en torno a la vacuna quedaron silenciados tras demostrar su eficacia contra el coronavirus.

Tell your friends to follow Sputnik V on Twitter!✌️

Our social media followers will be the first to be invited to get #SputnikVaccinated in Russia when the program starts. pic.twitter.com/Sxn17cjlmQ

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 1, 2021