“No sé cómo estoy vivo”; reaparece Rafa Amaya

MÉXICO.- A días del revuelo mediático que envolvió a Rafael Amaya por presuntamente estar envuelto en crisis por delirio de persecución, la estrella de la exitosa serie El señor de los cielos reapareció en una transmisión en vivo en la que habló con sus fans del difícil momento que atravesó después de haber ingresado a una clínica de rehabilitación.

A través de la cuenta de Instagram de uno de sus amigos, Roberto Tapia, el actor comenzó un extenso mensaje: “Primero quiero agradecerle a mi compadre por lo que ha hecho, me salvó la vida y hasta la fecha me sigue ayudando, conectándome con la gente, siempre sacando la cara por los amigos”, fueron las palabras con las que Rafael Amaya dio la bienvenida a la transmisión en Instagram.

Como lo había anunciado a finales de marzo el cantante de regional mexicano, la noche del jueves se enlazó en una transmisión en vivo al lado del ex integrante de la agrupación Garibaldi, quien se mostró por primera vez tras un presunto episodio psicótico sufrido a mediados de marzo en Tijuana.

“Me da mucho gusto conectarme otra vez con la gente”, dijo Amaya, quien lució vestido con una sudadera color negro y dejó abierta la posibilidad de regresar a estelarizar la octava temporada de la narcoserie que lo catapultó a la fama internacional.

Gira de los compadres

“Estamos todavía viendo esos temas, lo más importante ahorita es estar bien física y mentalmente y sacar adelante la Gira de los compadres. Estamos preparando una buena octava temporada, estamos en negociaciones y vamos a ver lo que pasa”, dijo.

Son puros chismes…puro mitote, no crean nada, tantas cosas que se han dicho de mí, que el video, que esto, que lo otro… aquí estoy, y lo que se ve no se juzga, aquí estoy al cien con ustedes y muy agradecido con Dios, con mi familia, con mis amigos y con mis fans sobre todo que no han perdido la fe y una disculpa por no haber estado todo este tiempo al pendiente de ustedes”, añadió el actor para dejar en claro que no ha recaído en las drogas.

“Es la primera vez que hago una aparición, es un momento histórico en mi vida, un parteaguas, le agradezco a mi compadre y a mi equipo”, finalizó el actor.

Después del término de la serie El Señor de los Cielos, Rafael Amaya se mantuvo fuera de los reflectores por un largo periodo. El actor hacía apariciones esporádicas dejando en una incógnita cuál era su situación actual hasta que se supo que pasó una temporada en una clínica de rehabilitación del exboxeador Julio César Chávez.

