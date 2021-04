Reaparece EPN en boda en Punta Cana

CD. DE MÉXICO Este sábado, en medio de la pandemia por COVID-19, comenzó a circular un video a través de Instagram donde se observó que el anterior presidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018), había asistido a la boda de la ex reina del Carnaval de Barranquilla 2016, Marcela García Caballero y el empresario Sergio Chams en República Dominicana.

El polémico video fue publicado en una historia de Instagram por el hermano de la novia, Camus García Caballero, quien mostró al ex mandatario mexicano mientras estaba sentado en la mesa disfrutando el banquete nupcial.

“@EPN el ex presidente invitado es nada más y nada menos que el de México #CasiNadie” señaló el influencer y realizó un acercamiento a la cara de Peña para que se pudiera apreciar que en efecto se trataba de él.

Entre los asistentes estaban todos los familiares cercanos de los recién casados, como: Isabel Chams, quien es hermana del novio y el ex ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), David Luna.

En una publicación posterior, Enrique Peña Nieto salió posando con Camus en una selfie y de acuerdo con los presentes, el ex mandatario fue acompañado al evento con su pareja Tania Ruiz, lo cual despejó los rumores sobre su posible separación.

Cabe recordar que esta ha sido una boda que ha dado de qué hablar, pues esta es la cuarta vez que Marcela y Sergio tuvieron que reorganizar las fechas de su enlace.

#Machecho como es conocida la popular pareja estaban comprometidos desde hace dos años, pero por diversas circunstancias, entre las que destaca la contingencia sanitaria por COVID-19, su boda se tuvo que posponer en repetidas ocasiones.

Asimismo, un elemento que despertó el interés de los internautas, fue que gran parte del evento se transmitió en vivo por redes sociales. más de 90 mil usuarios visualizaron el en vivo de la influencer colombiana y celebraron momentos icónicos de una boda como el lanzamiento del ramo, el baile, etcétera.

¿Qué ha pasado con Peña Nieto?

Desde que Enrique Peña Nieto concluyó su periodo presidencial en 2018 ha intentado pasar lo más desapercibido posible ante el escrutinio público. No obstante, poco tiempo después del término de su mandato, su ex esposa Angélica Rivera anunció que se divorciaría del priísta.

Fue en mayo de 2019 que oficialmente Peña Nieto anunció su separación oficial de “La Gaviota” a través de su cuenta de Facebook.

“Quiero agradecer a Angélica por haber sido mi compañera, esposa y amiga a lo largo de más de diez años, y por haber entregado su amor, tiempo y dedicación a nuestra familia.

Hoy ha concluido legalmente nuestro matrimonio, deseo que le vaya bien siempre y que tenga éxito en todo lo que emprenda. Angélica, muchas gracias por todo”.

Para los primeros meses de 2019, ya como ex funcionario, Peña Nieto fue fotografiado en Madrid con la modelo Tania Ruiz. La revista QUIÉN sugirió que eran pareja sentimental.

En este sentido, Ruiz sorprendió en noviembre de 2020 al compartir imágenes en Instagram stories que dan a entender que ya se comprometió con el ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

“Que dure siempre por amor y jamás por costumbre”, escribió en una de sus historias, en donde se veía su mano junto a la de un hombre.

n la siguiente fotografía fue más específica al mostrar un gran anillo en su mano (aunque no en el dedo habitual donde suele colocarse la joya).

“Forever and ever my love”, escribió para acompañar dicha foto. (Por siempre y para siempre, mi amor). Pero, ante las especulaciones de boda desatadas por sus publicaciones en Instagram, Tania explicó en otra de sus historias que no tiene boda en puerta.

