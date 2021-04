Científicos ingleses desarrollan pasta dental que ayuda a regenerar dientes

INGLATERRA.- En Londres, Inglaterra, un grupo de científicos del Kings College desarrolló una pasta dental la cual ha mostrado índices de regeneración en los dientes podridos; sus avances los publicó en la revista Nature.

De acuerdo con su investigación titulada “Promoción de la reparación dental natural mediante antagonistas de GSK3 de molécula pequeña”, la pasta de dientes desarrollada ayuda a restaurar la dentina perdida en lesiones de caries profundas en los dientes.

Promotion of natural #tooth repair, a novel biological approach to dentine restoration https://t.co/H7Fwzyd2MY pic.twitter.com/ILXZ5sH7WX

— NetValue BioConsult. (@netvaluebio) January 13, 2017