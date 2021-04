Filtran número de teléfono de Mark Zuckerberg junto a más datos de 533 millones de usuarios

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente el número de teléfono de Mark Zuckerberg se compartió en redes junto a datos personales de más de 533 millones de usuarios.

De acuerdo con el investigador cibernético Dave Walker, el nombre completo, la ubicación e información sobre su matrimonio aparecen entre los datos robados y publicados online en un foro de piratería.

Regarding the #FacebookLeak, of the 533M people in the leak – the irony is that Mark Zuckerberg is regrettably included in the leak as well.

If journalists are struggling to get a statement from @facebook, maybe just give him a call, from the tel in the leak? ????????@GazTheJourno pic.twitter.com/lrqlwzFMjU

— Dave Walker (@Daviey) April 3, 2021