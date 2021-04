Yahoo! Respuestas cerrará tras 16 años en línea

ESTADOS UNIDOS.- Aunque la página Yahoo! Respuestas ya no era tan usada en los últimos años, fue durante los inicios de los foros en internet una comunidad donde acudían miles de usuarios para exponer sus inquietudes y tal vez encontrar a algún adecuado que respondiera.

Pero todo llega a su fin y este próximo 4 de mayo Yahoo! Respuestas dejará de funcionar.

Por poco más de dos décadas la corporación pionera en el desarrollo de buscadores de internet mantuvo activa la página, pero ahora la compañía apenas es en popularidad lo que alguna vez fue.

Ahora en su página aparece una leyenda que dice “Yahoo Respuestas va a cerrar. Obtén más información sobre el calendario previsto, qué ocurrirá y cómo descargar tus datos”.

A partir del 20 de abril ya no se podrán publicar más preguntas ni tampoco responder las existentes.

El anuncio del cierre de la plataforma tomó por sorpresa a muchos y fue un golpe a la nostalgia.

La página es origen de leyendas de internet y hasta memes.

CON INFORMACIÓN DE ABC NOTICIAS

Yahoo Answers will be permanently shut down on May 4th. pic.twitter.com/1w38gxsirc

— Pop Crave (@PopCrave) April 5, 2021