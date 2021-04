Desmiente Eduardo Yáñez tener cáncer de riñón

MÉXICO.- A poco de que la revista TV Notas asegurara que Eduardo Yáñez se encuentra deprimido debido a que hace unos días fue diagnosticado con cáncer de riñón, el actor tomó su cuenta de Instagram, donde lo sigue poco más de medio millón de personas, para desmentir y asegurar que se encuentra bien de salud.

Asimismo, Eduardo Yáñez aseguró que sus malestares de riñón son cosa del pasado y sin más, se lanzó contra el medio: “Una vez más con las barbaridades de esta revista cochina que siempre se dedica a generar este tipo de noticias negativas sobre nosotros, yo me encuentro muy bien”, citó, para posteriormente agradecer el apoyo y cariño de su público así como las atenciones que le brindaron los médicos.

Finalmente, Eduardo Yáñez insistió: “Estoy completamente bien de salud, esa revista está mintiendo como siempre, muchísimas gracias a todos y muchas bendiciones”.

Las muestras de cariño no se hicieron esperar: “Qué buena noticia”, “No les des importancia. Nos alegra saber que estás bien”, “Se agradece que lo aclares. Vi la portada de la revista y me alarmé”, “¡Qué gente! Tú te pasas de bueno”, “No malgastes tu tiempo en tontería, me da gusto saber que estás bien”, “Te vez muy bien”, “Gracias por la aclaración. Tenemos Eduardo para rato. Dios te bendiga”, le expresaron.

CON INFORMACIÓN DE SDPNOTICIAS