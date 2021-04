Filipino muere tras castigo por infringir toque de queda

FILIPINAS.- Un hombre de 28 años murió tras hacer 300 sentadillas como castigo por violar el toque de queda impuesto en Filipinas como parte de las medidas contra el Covid-19. Un video de la víctima, Darren Manaog Peñaredondo, ya circula ampliamente en Internet por parte de usuarios exigiendo justicia.

Darren fue sorprendido por la policía el pasado 2 de abril comprando agua potable en la ciudad General Trias, Filipinas, después de las 18:00 horas. Por violar el toque de queda lo obligaron a hacer 100 sentadillas en compañía de otros infractores, pero si no eran capaces de realizarlas simultáneamente, debían empezar de nuevo.

Muere hombre obligado a hacer 300 sentadillas

Darren Peñaredondo, un residente de Filipinas, murió tras ser obligado a hacer 300 sentadillas (dado que no pudo terminar 100 seguidas) por violar el toque de queda que tiene como objetivo combatir el contagio comunitario de Covid-19 en el país asiático.

“Todo ese día luchó por caminar, simplemente gateaba por el piso solo para levantarse, pero no me tomé eso en serio porque dijo que sólo le dolían las rodillas y los muslos”, Pareja de Darren Peñaredondo.

Según denunció su familia, luego de que el hombre fuera conducido hasta una plaza comercial para hacer las sentadillas, lo dejaron volver a cada alrededor de las 08:00 horas, donde comenzó a presentar un “dolor evidente” en todo el cuerpo. Ese mismo día sufrió una convulsión y murió a las 10 de la noche.

WARNING: The video contains images that may be distressing to some viewers.

A quarantine violator in General Trias, Cavite, struggles to stand after being forced to do 300 rounds of a pumping exercise akin to squats. Darren Peñaredondo died on April 1. Courtesy of Reichlyn Balce pic.twitter.com/Ue2rOV2L4B

— Rappler (@rapplerdotcom) April 6, 2021